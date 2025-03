Unbekannte zünden Funken frühzeitig an

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf den Funkensonntag unbemerkt und unerlaubt den Funken in St. Anton im Montafon (Vorarlberg) angezündet.

Die Funkenwacht entdeckte den Brand erst, als das Feuer bereits loderte, berichtet die Vorarlberger Polizei. Ein Zeuge beobachtete eine Person, die nach dem Anzünden in ein an der L188 geparktes Fahrzeug stieg und in Richtung Schruns davonfuhr.

Funken in St. Anton angezündet - das ist zum möglichen Täter bekannt

Es könnte sich um einen schwarzen Seat Ibiza mit BZ-Kennzeichen gehandelt haben, eine genauere Beschreibung liegt nicht vor. Der Funken brannte vollständig ab, die Feuerwehr überwachte das Geschehen.

Auch bei anderen Funkenfeuern in Vorarlberg kam es zu Feuerwehreinsätzen: In Eichenberg nahe Bregenz flogen die Funken vom Kinderfunken auf den großen über, dieser fing Feuer. In Lustenau lösten die Funken des Funkenfeuers einen Brand an einem Misthaufen aus, der Einsatz war eine Herausforderung, denn es war zunächst nicht ausreichend Löschwasser vorhanden. Die kompletten Hintergründe erfahren Sie hier.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Österreich

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte)

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal. Diese österreichische Exklave ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at