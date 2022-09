Er wollte seine Ehefrau retten: Wanderer stirbt am Kitzbühler Horn

Nahe St. Johann ist ein Ehepaar beim Wandern abgestürzt. Der Mann wollte seine Ehefrau vor dem Sturz bewahren, fiel dann selbst und erlag seinen Verletzungen.

Ein deutsches Ehepaar ist am Montag nahe St. Johann in Tirol abgestürzt: Wie die Tiroler Polizei berichtet, machte das Paar eine Wanderung zum Kitzbühler Horn. Auf einer Höhe von 1720 Metern verweilten der 75-jährige Mann und die 71-jährige Frau an einer Tafel. Aus unbekannter Ursache verlor die Frau das Gleichgewicht und stürzte nach hinten.

Ihr hinter ihr stehender Gatte versuchte sie aufzufangen, stürzte jedoch selbst. Die 71-jährige stürzte über den abfallenden Steig hinaus und blieb verletzt liegen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber geborgen und in das Krankenhaus St. Johann geflogen.

Der 75-Jährige stürzte ebenfalls über den Steig hinaus und kam erst nach etwa 110 Metern in einer steilen Rinne zu liegen. Zeugen setzten einen Notruf ab. Ein zweiter Rettungshubschrauber flog zu dem Mann. Er erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 75-Jährige wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen. Eine Obduktion wurde angeordnet.

