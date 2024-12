Darum staute sich der Verkehr am Mittwoch auf der Rheintalautobahn

Wer am Mittwochmorgen auf der A14, also der Rheintalautobahn in Richtung Tirol unterwegs war, musste Geduld haben. Die Überholspur war zwischen 7:35 und etwa 8:45 Uhr gesperrt, wie die Polizei berichtet. Auf Höhe von Straßenkilometer 14,8 hatte sich dort ein Unfall ereignet. Drei Fahrzeuge waren beteiligt.

Was war am Mittwoch auf der Rheintalautobahn A14 passiert? Ein 24-jähriger Mann musste wegen dichten Verkehrs zunächst stark bremsen - er wich zugleich auf die Normalspur aus. So wollte er einen Auffahrunfall vermeiden. Hinter dem 24-Jährigen war ein 64-jähriger PKW-Führer unterwegs. Auch ihm gelang es, einen Unfall zu vermeiden. Er soll nach Polizeiangaben nach links ausgewichen sein.

Keine schlimmer Verletzten am Mittwoch bei Unfall auf A14

Ein von einer 64-Jährigen gelenktes Auto schaffte es nicht rechtzeitig zu bremsen und prallte gegen das Auto des 24-Jährigen und des 64-Jährigen. Der 24-Jährige und die 64-Jährige erlitten bei diesem Unfall leichte Verletzungen, wie Rettungsdienst und Notarzt feststellten. Der Frau wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren. Unverletzt blieb der 61-jährige Beteiligte. Alkohol wurde bei keinem der Beteiligten nachgewiesen. Zu einem Autounfall mit Folgen kam es derweil auch am Dienstag in Kempten.

