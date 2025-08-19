Zwölfjährige stürzt beim Canyoning in Tirol ab: Rettungshubschrauber bringt sie ins Krankenhaus

Ein zwölfjähriges Mädchen hat sich am Dienstag bei einer Canyoning-Tour verletzt. Wie die Polizei Tirol mitteilt, war das Mädchen mit seinen Eltern Teil einer achtköpfigen Gruppe, die eine Tour durch die Zemmschlucht in Finkenberg absolvierte.

Anweisung des Guides nicht befolgt: Unfall beim Canyoning

Nach der ersten Abseilstelle hängte sich die Deutsche laut ersten Ermittlungen entgegen den Anweisungen des Guides nicht wieder in das nächste Sicherungsseil ein, rutschte in der Folge auf dem nassen Gestein aus und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Da das Mädchen die Tour nicht mehr fortsetzen konnte, musste die Besatzung des „Heli4“ es mittels Taus aus der Schlucht bergen.

Das ist Canyoning Canyoning bedeutet so viel wie Schluchtenwandern. Es geht darum, sich durch eine Schlucht zu bewegen. Dazu gehört es, hinabzuspringen oder schräge Passagen hinabzurutschen. Weitere Bestandteile sind etwa Schwimmen, Klettern und Abseilen. Als Schutz tragen die Teilnehmer beispielsweise Helme und Neoprenanzüge.

