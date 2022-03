Rennläufer prallt auf dem Hochjoch mit Zuschauer zusammen - Ehepaar erleidet Gehirnerschütterung

Während eines Skirennens auf dem Hochjoch ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen, als ein junger Rennläufer stürzte und abseits der Strecke geriet.

24.03.2022 | Stand: 10:22 Uhr

Ein Ehepaar aus Walgau wollte eigentlich nur das Riesentorlauf-Skirennen im Skigebiet Montafon Hochjoch verfolgen. Doch stattdessen wurden sie in einen Unfall involviert: Am Dienstag ist ein junger Rennläufer in die Zuschauermenge geraten und hat dabei zwei Personen verletzt.

Unfall beim Riesentorlauf-Skirennen auf dem Hochjoch verursacht zwei Verletzte

Wie die Polizei berichtet, stürzte der 18-Jährige und rutschte dabei über die abgesperrte Rennstrecke hinaus. Dabei prallte er mit dem Ehepaar zusammen, welches das Rennen verfolgte.

Laut Polizei zog sich die Frau bei dem Unfall eine Schlüsselbeinfraktur und eine Gehirnerschütterung zu. Ihr Ehemann erlitt eine Rippenfraktur sowie ebenfalls eine Gehirnerschütterung. Der gestürzte Rennfahrer blieb unverletzt. Das verletzte Ehepaar kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.