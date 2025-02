Trotz Verbots im Pfändertunnel überholt - Autos krachen frontal zusammen

Am Montagabend sind in der Weströhre des Pfändertunnels in Bregenz in Österreich zwei Autos frontal zusammengestoßen, beide Fahrer verletzten sich und die Röhre wurde gesperrt.

Wie die Polizei berichtet, fanden am Montag, 24.2.2025, Reinigungsarbeiten in der Oströhre des Pfändertunnels, die nach Deutschland führt, statt. Deshalb fuhren alle Autos, die auf der österreichischen A14 in Richtung der A96 in Deutschland unterwegs waren, über die Weströhre.

Trotz Überholverbots im Pfändertunnel in Bregenz auf die Gegenfahrbahn gefahren

Dort herrschte somit ausnahmsweise Gegenverkehr. Erlaubt war Tempo 60 km/h, es galt ein Überholverbot. Eine 35-jährige Ukrainerin war unterwegs in Richtung Deutschland, als ihr ein Auto entgegenkam.

Ein 63-jähriger Deutscher fuhr in Richtung Tirol und hatte trotz des Verbots überholt. Dabei bemerkte er das Auto der Ukrainerin zu spät. Beide Autos fuhren frontal ineinander und kamen dann zum Stehen.

Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß im Pfändertunnel in Bregenz

Die Fahrerin und der Fahrer schafften es, sich aus den Autos zu befreien. Bei dem Unfall verletzten sie sich und ließen sich anschließend in einem Krankenhaus behandeln. Die zwei Autos erlitten einen Totalschaden.

Insgesamt sind 60 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Über eine Stunde lang war die Weströhre des Pfändertunnels gesperrt.

