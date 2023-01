Skifahrer aus Deutschland muss nach Zusammenstoß auf Piste wiederbelebt werden

Schwerer Unfall auf einer Skipiste bei Reutte/Tirol gestern: Ein Skifahrer muss nach einem Zusammenstoß reanimiert und per Hubschrauber abtransportiert werden.

Wie die Tiroler Landespolizei mitteilt, passierte der Zusammenstoß auf einer Skipiste im Skigebiet Grubigstein bei Reutte gestern Nachmittag (25.1.2023) gegen 14.45 Uhr. Offenbar kam es auf der rotmarkierten Piste zu einer Kollision zwischen einem 40-jährigen Deutschen und einem unbekannten, männlichen Skifahrer. Der genaue Unfallhergang ist aktuell noch nicht bekannt.

Ein Zeuge sah zunächst zwei auf der Piste liegende Skifahrer. Während er sich zunächst um den augenscheinlich schwerverletzten Deutschen kümmerte, setzte der andere Beteiligte seine Fahrt fort, heißt es von der Polizei.

Schwerer Skiunfall bei Reutte: Deutscher wird auf der Piste reanimiert

Der Zeuge setzte sofort die Rettungskette in Gang und leistete Erste Hilfe. Pistenrettung und ein Notarzt des Rettungshubschraubers "Christopherus 5" mussten an dem Skifahrer aus Deutschland an der Unfallstelle eine längere Reanimation durchführen, heißt es.

Erst nach rund einer Stunde konnte der Skifahrer für den Abtransport von der Piste bei Reutte stabilisiert werden. Er wurde per Helikopter mit schweren Verletzungen in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Die Polizei in Tirol sucht nun nach dem anderen beteiligten Skifahrer an dem Unfall. Auch Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall im im Skigebiet Grubigstein bei Reutte gestern machen können, sollen sich bei der Polizei in Lermoos unter der Telefonnummer +43-59133-7154 melden.

Immer wieder Unfälle beim Ski- und Wintersport in Tirol: Bergrettung im Dauereinsatz

Pisten- und Bergrettung sind seit Beginn der Skisaison 2022/23 im benachbarten Tirol im Dauereinsatz. Zuletzt hatten sich im Nachbarland eine ganze Reihe schwerer Ski- und Wintersport-Unfälle ereignet, zuweilen auch mit tödlichem Ausgang. Zudem besteht weiter die Gefahr von Lawinen. Erst gestern (25.1.2023) war ein 28-jähriger Skitourengeher bei einem Lawinenabgang in Kartitsch in Tirol ums Leben gekommen.