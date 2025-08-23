18-Jähriger schaut aufs Radio: Unfall mit drei Verletzten in Vorarlberg

Drei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall in Vorarlberg am Freitagabend verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 18-Jähriger mit seinem Auto gegen 21 Uhr auf der Straße zwischen Lingenau und Hittisau unterwegs.

Auf Höhe des Gasthofs Adler wollte der Fahranfänger seinem Beifahrer etwas am Autoradio zeigen und geriet dabei mit der linken Fahrzeugseite auf die Gegenfahrbahn.

Unfall zwischen Lingenau und Hittisau: Zwei Autos kollidieren

Dort kam ihm eine 58-jährige Autofahrerin entgegen. Die konnte dem auf ihre Fahrbahn geratenen Fahrzeug des 18-Jährigen nicht mehr ausweichen, weshalb es zu einem frontalen Zusammenstoß kam. Die Fahrzeuge kollidierten mit ihren linken Fahrzeugfronten. Der Pkw des 18-Jährigen kam quer auf der Straße zum Stillstand, während das Fahrzeug der 58-Jährigen auf dem Gehsteig stehen blieb.

Unfall in Vorarlberg: Verletzte konnten Auto selbstständig verlassen

Der 18-Jährige und sein Freund konnten den Pkw über die Beifahrertür verlassen. Die Fahrertür der 58-Jährigen klemmte zunächst, wurde jedoch von Passanten geöffnet. Die Frau blieb bis zum Eintreffen der Rettungskräfte im Fahrzeug sitzen.

Die 58-jährige Pkw-Lenkerin wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Der 18-Jährige und sein Beifahrer wurden vor Ort von den Rettungskräften versorgt.