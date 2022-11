Betrunkene 17-Jährige ohne Führerschein kracht in Vorarlberg gegen Brückengeländer

In Sulzberg in Vorarlberg ist eine betrunkene 17-Jährige mit einem Auto gegen ein Brückengeländer gekracht. Die Jugendliche hat keinen Führerschein.

25.11.2022 | Stand: 12:14 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist eine betrunkene 17-Jährige in Sulzberg in Vorarlberg mit einem Auto gegen ein Brückengeländer gekracht. Laut Polizei hat die Jugendliche keinen Führerschein. Bei dem Unfall wurde die 17-Jährige leicht verletzt.

Ihre beiden Mitfahrer, zwei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren, blieben unverletzt. Sie haben die Unfallstelle verlassen, bevor die Polizei eintraf. Am Auto entstand Totalschaden. Am Brückengeländer, einer Gartenmauer und einem Zaun entstand laut Polizei ebenfalls ein erheblicher Sachschaden.

