Kurioser Lift-Unfall im Skigebiet Hintertuxer Gletscher

Am Dienstag hat sich eine Frau am Hintertuxer Gletscher in Tirol beim Aussteigen aus dem Lift verletzt. Wie die Polizei berichtet, war die 66-Jährige mittags in einem Doppel-Schlepplift unterwegs zum Gipfel. Sie war beim Aussteigen nicht schnell genug, deshalb stoppten die Mitarbeiter der Bergstation den Lift.

Frau verletzt sich in Tirol an einem Liftbügel

Obwohl die Anlage stillstand und die Frau noch nicht ausgestiegen war, ließen die Skifahrer hinter ihr schon den Bügel des Schlepplifts los, so die Polizei. Der Bügel schlug der 66-Jährigen ins Gesicht und verletzte sie. Die nachkommenden Liftfahrer kümmerten sich nicht weiter um die verletzte Frau.

Sie verließen den Unfallort. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen und bittet diese, sich unter 004359133 7250 zu melden

