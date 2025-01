17-Jähriger stürzt mit Papas Auto 80 Meter ab - unverletzt

In Viktorsberg in Vorarlberg ist am Mittwochabend ein Auto etwa 80 Meter über steil abfallendes Gelände abgestürzt. Am Steuer saß laut Polizei ein 17-Jähriger Österreicher, das Auto gehörte seinem Vater.

Demnach fuhr der Heranwachsende mit dem Auto auf der Viktorsberger Hauptstraße (L70). In einer Kurve kam er dann wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Straße ab und stürzte rund 80 Meter durch steil abfallendes Waldgelände ab.

17-Jähriger stürzt 80 Meter durch bewaldetes Gelände ab

Das E-Call-System des Fahrzeugs verständigte automatisch die Einsatzkräfte. Die begaben sich umgehend zum Unfallort und trafen dort sowohl den 17-Jährigen als auch sechs weitere Personen an - allesamt unverletzt.

Wie erste Ermittlungen ergaben, hat der 17-Jährige keinen Führerschein und das Auto seines Vaters ohne dessen Wissen entwendet. Zudem wird vermutet, dass zum Unfallzeitpunkt neben dem minderjährigen Fahrer mindestens eine weitere Person im Auto saß. Der 17-Jährige bestreitet das aber.

Papas Auto ohne Erlaubnis gefahren - Mehrere Anzeigen

Das beschädigte Auto wurde von den Ortsfeuerwehren Viktorsberg und Rankweil geborgen. Den Jugendlichen erwarten nun diverse strafrechtliche und verwaltungsrechtliche Anzeigen.

Die Gemeinde Viktorsberg liegt im Bundesland Vorarlberg im Bezirk Feldkirch, südlich von Hohenems und Götzis und nahe der Grenze zu Liechtenstein.

18-Jähriger landet zwei Tage zuvor im Rheintal-Binnenkanal

Erst zwei Tage zuvor ist ein 18-Jähriger in Vorarlberg mit seinem Auto verunfallt: Der Fahranfänger stürzte samt Pkw in den Rheintal-Binnenkanal. Der junge Mann war laut Polizei zuvor auf dem Schotterweg parallel zum Kanal unterwegs als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links abkam und etwa 30 Meter über eine Wiese auf das Gewässer zufuhr. Der Wagen fuhr in den Kanal, kippte und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer und die beiden Mitfahrer im Alter von 16 und 19 Jahren konnten sich selbst und unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Bei dem 18-jährigen Fahrer konnte die Polizei keine Beeinträchtigung durch Alkohol oder andere Substanzen feststellen.