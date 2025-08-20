Icon Menü
Unfall zwichen Alberschwende und Andelsbuch: Autofahrer übersieht Motorrad

Unfall in Österreich

Unaufmerksamkeit beim Abbiegen sorgt für Hubschraubereinsatz – Motorradfahrer schwer verletzt

Am Dienstag übersah ein Autofahrer beim Abbiegen auf die L200 zwischen Alberschwende und Andelsbuch ein Motorrad. Der Biker verletzte sich schwer.
Von Allgäuer Zeitung
    Am Dienstag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L200. Dabei wurde ein Motorradfahrer per Hubschrauber schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen.
    Am Dienstag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L200. Dabei wurde ein Motorradfahrer per Hubschrauber schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Ein Autofahrer hat am Dienstag zwischen Alberschwende und Andelsbuch ein Motorrad erfasst. Dessen Fahrer musste schwer verletzt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

    Unfall zwischen bei Andelsbuch: Auto rammt Motorrad

    Laut Angaben der Polizei übersah der 41-jährige Autofahrer gegen 16.45 Uhr beim Ausfahren von einer Tankstelle auf die L200 den von links kommenden Motorradfahrer und touchierte ihn. Der 37-Jährige stürzte in der Folge und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

    Verkehrsunfall: L200 zwischen Aberschwende und Andelsbuch gesperrt

    Er wurde mit dem Rettungshubschrauber C8 ins LKH Bregenz geflogen. Die Beamten testeten die beiden Unfallbeteiligten auf Alkohol, wobei beide Tests negativ ausfielen. Die L200 war im Bereich der Unfallstelle rund 15 Minuten gesperrt. Im Einsatz standen drei Rettungskräfte, zwei Polizeifahrzeuge mit insgesamt vier Beamten sowie der Rettungshubschrauber.

