Unaufmerksamkeit beim Abbiegen sorgt für Hubschraubereinsatz – Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer hat am Dienstag zwischen Alberschwende und Andelsbuch ein Motorrad erfasst. Dessen Fahrer musste schwer verletzt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Unfall zwischen bei Andelsbuch: Auto rammt Motorrad

Laut Angaben der Polizei übersah der 41-jährige Autofahrer gegen 16.45 Uhr beim Ausfahren von einer Tankstelle auf die L200 den von links kommenden Motorradfahrer und touchierte ihn. Der 37-Jährige stürzte in der Folge und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Verkehrsunfall: L200 zwischen Aberschwende und Andelsbuch gesperrt

Er wurde mit dem Rettungshubschrauber C8 ins LKH Bregenz geflogen. Die Beamten testeten die beiden Unfallbeteiligten auf Alkohol, wobei beide Tests negativ ausfielen. Die L200 war im Bereich der Unfallstelle rund 15 Minuten gesperrt. Im Einsatz standen drei Rettungskräfte, zwei Polizeifahrzeuge mit insgesamt vier Beamten sowie der Rettungshubschrauber.

