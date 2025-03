Tierquälerei in Ebbs? 31-Jähriger soll im Garten Ziege geköpft haben

Ein 31-jähriger Österreicher soll am Samstagnachmittag in seinem Garten in Ebbs einem seiner Ziegenböcke den Kopf abgetrennt haben. Nach Polizeiangaben ist der Mann dann mit seinem Auto und drei weiteren Ziegen davongefahren. Ein Angehöriger verständigte die Polizei.

Polizei ermittelt in Ebbs nicht nur wegen Verdachts auf Tierquälerei

Die Polizisten fanden in der Wohnung des Verdächtigen 1,8 Kilogramm Cannabis und konnten zudem, trotz bestehenden Waffenverbots, mehrere Waffen sicherstellen. Den Österreicher selbst fanden die Beamten einen Tag später in Kärnten und übergaben ihn nachmittags an die Niederndorfer Polizei.

31-jähriger Österreicher flüchtet aus dem Krankenhaus in Kufstein

Aufgrund seines psychischen Zustands befand sich der Mann zur ärztlichen Untersuchung im Krankenhaus in Kufstein. Doch so weit ist es nicht gekommen - nach Polizeiangaben ist der Mann aus einem nicht verriegelten Fenster des Behandlungsraums geflüchtet.

Nach zweimaliger Flucht: Verdächtiger wird in Kufstein festgenommen

Zwei Tage nach dem ersten Polizeieinsatz haben die Beamten den 31-Jährigen am Montagvormittag in Kufstein festgenommen. Daraufhin brachten sie ihn in das Innsbrucker Gefängnis. Der Mann soll nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt werden.