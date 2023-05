Viehscheid 2023 im Tannheimer Tal: Die Termine stehen fest

Viehscheid 2023 im Tannheimer Tal: Almabtrieb findet jeweils in Tannheim, Nesselwängle, Grän, Jungholz und Schattwald statt. Termine und Infos gibt es hier,

12.05.2023 | Stand: 14:53 Uhr

Wann ist Viehscheid 2023 im Tannheimer Tal? Die Termine für den Alpabtrieb im Tannheimer Tal in Tirol (Österreich) stehen fest. Insgesamt findet fünf Mal ein Viescheid in dem bei vielen deutschen Urlaubern beliebten Hochtal statt. Den Auftakt macht am 10. September der Viescheid in Nesselwängle. Danach folgen die Viescheide in Grän, Junhgholz, Schattwald und in Tannheim, wie der örtliche Tourismusverband bekannt gibt.

Steckbrief Viehscheid im Tannheimer Tal: Orte und Termine 2023:

Viehscheid Nesselwängle: Termin ist am Sonntag, 10.9.2023 (Uhrzeit noch nicht bekannt)

Viehscheid Grän: Termin ist am Freitag, 15.9.2023 (Uhrzeit noch nicht bekannt)

Viehscheid Jungholz: Termin ist am Samstag, 16.9.2023 (Uhrzeit noch nicht bekannt)

Viehscheid Schattewald: Termin ist am Samstag, 16.9.2023 (Uhrzeit noch nicht bekannt)

Viehscheid Tannheim: Termin ist am Donnerstag, 21.9.2023 (Uhrzeit noch nicht bekannt)

Wo ist der Viehscheid am schönsten?

Der Viehscheid in Tannheim, dem größten Ort im Tannheimer Tal, ist für viele Besucherinnen und Besucher am schönsten. Dort kommen etwa 700 Kühe und Jungrinder von den Alpen. Dort haben sie den Sommer über verbracht. Besonders schön sind die Kranzrinder, die mit einem Kopfschmuck vorne weg laufen. Sie signalisieren einem alten Brauch folgend, dass die Alpsaison verletzungsfrei war.

(Lesen Sie auch:

Doch die Frage nach dem schönsten Viehscheid beantwortet natürlich jeder subjektiv für sich. Jeder Viehscheid im Tannheimer Tal hat seinen Reiz. Das gilt also auch für die Almabtrieb in Grän, Jungholz und Schattwald. Sie sind zum Teil etwas kleiner, aber dafür auch ein Stück familiärer. 2022 fand der Viehscheid im Tannheimer Tal in allen Orten nach diversen Corona-Einschränkungen in den Vorjahren wieder in vollem Umfang statt.

Wo kann ich beim Viehscheid im Tannheimer Tal parken?

Parkmöglichkeiten finden Besucher gemäß dem jeweiligen Parkleitsystem. Achtung: An den Viehscheidtagen ist meist sehr viel los. Wer bereits in einem Hotel oder in einer Ferienunterkunft im Tannheimer Tal untergebracht ist, kann oftmals am leichtesten zu Fuß oder mit dem Rad zum Viehscheid gelangen. Die nächst gelegenen Bahnstationen vom Tannheimer Tal sind:

Sonthofen (Deutschland, 24 Kilometer, Busverkehr)

Pfronten

Reutte (Österreich, 24 Kilometer mit Busverbindung)

Viehscheid 2023 im Tannheimer Tal: Wo kann ich übernachten?

Das Tannheimer Tal ist eine bekannte Tourismusregion. Es gibt zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten der unterschiedlichsten Kategorie. Von der Ferienwohnung, bis zum Wander- oder Wellnesshotel. Eine Übersicht finden Sie hier. Es lohnt sich mit Blick auf den Viescheid 2023 frühzeitig zu buchen. Auskünfte gibt es beim Tourismusverband Tannheimer Tal

Anschrift: Vilsalpseestraße 1, A-6675 Tannheim

Telefon: +43 5675 6220-0

E-Mail: info@tannheimertal.com

Viele Besucherinnen und Besucher im Tannheimer Tal locken auch die Viehscheid im Allgäu, beispielsweise in Oberstdorf, Bad Hindelang oder Pfronten. Eine Übersicht über die Termine aller Viehscheide 2023 in der Region finden Sie hier. Ob es nun der oder die Viehscheid heißt - darüber gehen die Meinungen auseinander. Mehr über dieses Thema und weitere Viehscheid-Kuriositäten lesen Sie hier. Das könnte Sie auch interessieren:

7 Dinge, die sie beim Viehscheid niemals tun sollten