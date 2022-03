Waldbrand nahe Schloss Neuschwanstein lodert noch immer

Ein Waldbrand zwischen Schwangau und Pinswang in Tirol hat am Samstag einen Großeinsatz ausgelöst. Das Feuer ist noch "akut", Lösch-Helikopter fliegen weiter.

14.03.2022 | Stand: 11:17 Uhr

Seit Samstag sind Kräfte der Tiroler Feuerwehren am Dreiländereck zwischen Hohenschwangau (Ostallgäu) und Pinswang in Tirol im Einsatz. Auch am Montagmorgen sind die Löscharbeiten des Waldbrandes noch im Gange, teilt die Polizei in Tirol auf Anfrage unserer Redaktion mit. Neben Einsatzkräften am Boden sind Hubschrauber an den Löscharbeiten beteiligt.

Waldbrand in Pinswang: Löscharbeiten dauern am Montag noch an

Der Brand sei noch "akut", es gebe "viele Glutnester", sagt ein Sprecher der Landspolizeidirketion Tirol. Zur Brandursache konnte er noch keine Aussage machen. Diese könne sich erst feststellen lassen, wenn der Brand vollständig gelöscht ist. Auch in Bayern wurde die Waldbrandgefahr am Wochenende als "hoch" eingestuft.

Wie berichtet, wurden am Samstag gegen 12.30 Uhr die bereits baumhoch schlagenden Flammen am Schwarzenberg entdeckt. Es wurden sämtliche Nachbarfeuerwehren alarmiert - auch die auf deutscher Seite. Auf der anderen Seite des Schwarzenbergs liegt Hohenschwangau im Ostallgäu mit Schloss Neuschwanstein. Wie sich später herausstellte, waren nur Tiroler Flächen von dem Feuer betroffen. Die Rauchwolke war jedoch von deutscher Seite aus gut sichtbar.

Brand am Dreiländereck in Tirol seit Sonntag unter Kontrolle

Am Sonntagmittag hieß es seitens der Polizei in Reutte, dass der Brand unter Kontrolle gebracht wurde. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den Abend hinein. Das Feuer hatte sich auf eine Fläche von etwa 35 Hektar ausgedehnt – das entspricht rund 50 Fußballfeldern.

