Wanderer rutscht auf dem Weg zur Gerenspitze ab und bleibt bewusstlos liegen

Ein Mann ist bei einer Wanderung in Richtung Gerenspitze (Vorarlberg) auf einem nassen Wanderweg ausgerutscht und etwa 30 Meter abgerutscht. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit zwei Begleitern von der Alpe Sentum in Blons unterwegs Richtung Gerenspitze.
Bewusstlos nach 30 Meter Absturz in den Bergen
Dort rutschte der Mann ohne Fremdeinwirkung ab und blieb nach dem Unfall auf einer steilen Alpwiese zunächst bewusstlos liegen. Die Rettung musste ihn mittels Hubschrauber und Tau bergen. Er wurde verletzt ins Krankenhaus Feldkirch eingeleifert.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden