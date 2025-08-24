Icon Menü
Wanderer stürzt in Blons (Vorarlberg) während Tour zur Gerenspitze ab: Bleibt bewusstlos auf Almwiese liegen

Rettung mit Tau

Wanderer rutscht auf dem Weg zur Gerenspitze ab und bleibt bewusstlos liegen

Ein 66-Jähriger rutscht auf einem Wanderweg aus und stürzt eine Alpwiese hinab. Dort bleibt e zunächst bewusstlos liegen.
Von David Specht
    •
    •
    •
    Ein Wanderer musste nach einem Unfall in Vorarlberg von einem Hubschrauber mit dem Tau gerettet werden.
    Ein Wanderer musste nach einem Unfall in Vorarlberg von einem Hubschrauber mit dem Tau gerettet werden. Foto: Benedikt Siegert (Symbolbild)

    Ein Mann ist bei einer Wanderung in Richtung Gerenspitze (Vorarlberg) auf einem nassen Wanderweg ausgerutscht und etwa 30 Meter abgerutscht. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit zwei Begleitern von der Alpe Sentum in Blons unterwegs Richtung Gerenspitze.

    Bewusstlos nach 30 Meter Absturz in den Bergen

    Dort rutschte der Mann ohne Fremdeinwirkung ab und blieb nach dem Unfall auf einer steilen Alpwiese zunächst bewusstlos liegen. Die Rettung musste ihn mittels Hubschrauber und Tau bergen. Er wurde verletzt ins Krankenhaus Feldkirch eingeleifert.

