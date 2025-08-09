Happy End am Widderstein: Bergretter helfen schwer verletzter Hündin

Bei einer Wanderung um den Widderstein in Mittelberg im Kleinwalsertal ist eine Hündin am Mittwoch abgestürzt. Der Golden Retriever wurde dabei schwer verletzt, teilt die Polizei mit.

Demnach wanderte ein deutsches Urlauberpaar zusammen mit ihrer eineinhalb Jahre alten Hündin im Bereich des Gesprengten Wegs, als ein nicht angeleinter Hund einer entgegenkommenden Wandergruppe auf die Hündin losging.

Hündin stürzt am Widderstein in steiles Tobel

Die verängstigte Hündin flüchtete und stürzte rund 40 Meter in ein steiles Tobel. Der Besitzer konnte das Tier über einen Umweg erreichen, jedoch nicht mehr zurückkehren.

Die Bergrettung Mittelberg rückte daraufhin mit fünf Einsatzkräften aus und forderte die Flugpolizei an, die die Hündin und den Halter per Taubergung sicher ins Tal brachte.

Hündin bei Sturz im Kleinwalsertal schwer verletzt

Die Hündin erlitt eine Beckenfraktur, ein Schädel-Hirn-Trauma und ein Pneumothorax. Laut Tierärzten besteht Hoffnung auf vollständige Genesung.

