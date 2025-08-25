Mit dem „Bergdoktor“ vor der Kamera stehen? – Casting zur ZDF-Serie in Tirol

Wer möchte an der Seite von Hans Sigl in der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ zu sehen sein? Im September suchen die Verantwortlichen mehrere Komparsen für verschiedene Rollen – und sogar Haustiere können am Casting teilnehmen. Alle Infos hier.

„Der Bergdoktor“ in Tirol – Komparsen gesucht

Am 5. und 6. September lädt die „Extras Besetzungsagentur GmbH“ zum offenen Casting nach Kirchdorf in Tirol. Dabei werden nicht nur Komparsen und Kleindarsteller für die Serie „Der Bergdoktor“ gesucht, sondern auch für die neue Reihe „Die Maiwald“ im Rahmen des ZDF-Bergkinos.

Vorkenntnisse sind laut der österreichischen Agentur nicht notwendig, die Verantwortlichen suchen „Authentizität und Engagement“. Gedreht wird „Der Bergdoktor“ bis Anfang Dezember 2025 in Ellmau und Umgebung (Bezirk Kitzbühel), „Die Maiwald“ im September und Oktober in Maria Alm und Umgebung (Bezirk Zell am See).

Offenes Casting: Das verdient ein Komparse beim „Bergdoktor“

Die einzigen Voraussetzungen: Sie müssen mindestens 15 Jahre alt – und an den jeweiligen Drehtagen ganztägig verfügbar sein. Besonders angesprochen sind nach Angaben der Agentur „Originale“ jedes Geschlechts wie Fußballer, Feuerwehrler, Polizisten oder Krankenhausmitarbeiter.

Unabhängig der Serie erhält ein Komparse laut der Agentur mindestens 55 Euro pro Drehtag, dazu werden Fahrtkosten mit 30 Cent pro Kilometer erstattet – maximal jedoch 30 Euro.

Wer an den Castingterminen keine Zeit hat, kann sich online registrieren. Für die Serie „Die Maiwald“ suchen die Verantwortlichen zudem Vierbeiner – hier ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail Pflicht, weil Tiere vor Ort verboten sind.

Offenes Casting für ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ mit Hans Sigl

Sendungen: „Der Bergdoktor“ und „Die Maiwald“

Ort: Dorfsaal in 6382 Kirchdorf (Tirol)

Termine: Freitag, 5. September von 13 bis 18 Uhr | Samstag, 6. September von 10 bis 17.30 Uhr

Drehorte: Ellmau und Umgebung („Der Bergdoktor“) sowie Maria Alm und Umgebung („Die Maiwald“)

Drehtermine: „Der Bergdoktor“ bis Dezember 2025, „Die Maiwald“ von 2. September bis 22. Oktober 2025