Achtung, Autofahrer: Brenner-Autobahn heute am Sonntag gesperrt

Achtung an alle Südtirol-Urlauber: Wer sich heute am Sonntag, 16.2., auf den Weg vom Allgäu nach Italien macht, muss mit erheblichen Verkehrsstörungen rechnen, denn die Brenner-Autobahn ist an diesem Tag komplett gesperrt. Das wird unter anderem aus der Karte von bayerinfo.de ersichtlich.

Wieso ist die Brenner-Autobahn heute gesperrt?

Grund für die Sperrung ist die Entschärfung einer Fliegerbombe.

Von 8.30 Uhr bis 12 Uhr ist die Brennerautobahn A22 am Sonntag nicht befahrbar. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Ausfahrt Brixen/Pustertal und der Ausfahrt Klausen/Gröden. Ob die Sperrung wirklich so lange dauert oder noch länger, hängt davon ab, wie erfolgreich die Entschärfung der Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist.

Brenner-Autobahn heute gesperrt: Welche Ausweichrouten gibt es?

Auch in der Umgebung kommt es zu Einschränkungen auf bestimmten Strecken, unter anderem auf der Ausweichroute. Die Brennerstaatsstraße ist teils gesperrt, ebenso wie die Zufahrten zu einigen Mautstellen. Klar ist: Das Gebiet gilt es weiträumig zu umfahren. Das empfiehlt auch der ADAC, der außerdem darauf hinweist, dass die Schneefälle der vergangenen Tage das Verkehrschaos noch erhöhen könnten. Wer es vermeiden kann, solle die Reise verschieben oder eine der Brenner-Alternativen, etwa den Reschenpass, als Ausweichroute wählen.

Sie wollen die Brennerautobahn vermeiden? Eine Übersicht über andere mögliche Routen finden Sie hier.

Auch Zugreisende müssen sich auf Verzögerungen einstellen: „Der Bahnverkehr zwischen Waidbruck und Brixen wird ebenfalls vorübergehend eingestellt“, heißt es auf bayerninfo.de. Betroffen sind laut ADAC auch Zugverbindungen von und nach München.

