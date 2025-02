Merz im Wahlkampf in Darmstadt erwartet

Im Endspurt zur Bundestagswahl wird der Kanzlerkandidat der Unionsparteien, Friedrich Merz, heute (15.30 Uhr) in Darmstadt erwartet. Zusammen mit Hessens Regierungschef Boris Rhein tritt er im Kongresszentrum Darmstadtium zum Endspurt für die Wahl am Sonntag auf. Die Unionsparteien CDU/CSU liegen Umfragen zufolge deutlich vorn.

Zuletzt hatte Merz eine Kehrtwende in seiner Haltung zur AfD bei den umstrittenen Abstimmungen im Bundestag eingeräumt. Er wisse, dass das eine Abweichung von dem gewesen sei, was er der Rest-Koalition, der Ampel angeboten habe, kurz nachdem sie auseinander geflogen sei. Er hatte zugesagt, nur mit SPD und Grünen vereinbarte Entscheidungen auf die Tagesordnung zu setzen, damit keine Mehrheit mit der AfD zustande kommt.

Der Bundestag stimmte im Januar aber einem Antrag der Unionsfraktion für eine schärfere Migrationspolitik nur mit Stimmen der AfD zu und löste so Proteste aus. Seinen Schwenk begründete Merz mit den Anschlägen in Magdeburg und in Aschaffenburg.