Pflege ist teuer und die Kosten steigen immer wieder an. Zwar werden die Leistungen der Pflegeversicherung regelmäßig erhöht - zum 1. Januar 2025 steht etwa eine Erhöhung an -, trotzdem müssen Pflegebedürftige für ihre Versorgung oft selbst tief in die Tasche greifen. Oder sie sind sogar auf „Hilfe zur Pflege“ angewiesen.

Als besonders teuer gilt die Pflege im Heim. Einer Auswertung des Verbands der Ersatzkassen (VDEK) vom 1. Juli 2024 zufolge zahlen Pflegebedürftige in einem Pflegeheim aktuell im Bundesdurchschnitt monatlich etwa 3123 Euro. Davon wird je nach Aufenthaltsdauer noch ein Teil des Eigenanteils in Form eines prozentualen Leistungszuschlags abgezogen. Am Ende zahlen Pflegebedürftige im Schnitt zwischen 1865 Euro bis 2871 Euro aus der eigenen Tasche. Oft werden auch die sogenannten Ausbildungskosten auf Pflegebedürftige umgelegt. Was ist das aber eigentlich genau?

Kosten im Pflegeheim: Was sind die Ausbildungskosten?

Die Kosten in einem Pflegeheim setzen sich laut der Verbraucherzentrale aus unterschiedlichen Posten zusammen. Dies sind:

Kosten für Pflege und Betreuung

Kosten für Verpflegung und Unterkunft

Investitionskosten

Ausbildungskosten

mögliche Kosten für Zusatzleistungen

Die Pflegeversicherung leistet im Rahmen der vollstationären Pflege je nach Höhe des Pflegegrads einen Zuschuss zu den Kosten für Pflege und Betreuung. Die restlichen Kosten müssen Pflegebedürftige selbst übernehmen - also auch die Ausbildungskosten, oder?

Ja und Nein. Über die Ausbildungskosten sollen laut der Verbraucherzentrale die Kosten für die Vergütung von Auszubildenden in der Pflege finanziert werden. Diese Kosten können Pflegeheime je nach Bundesland auf die Bewohnerinnen und Bewohner des Heims umlegen. Da die Kostenumlage laut der Ratgeberseite Finanztip in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt ist, kann es zwar sein, dass die Ausbildungskosten auf der Rechnung stehen, muss aber nicht.

Für Bayern hat das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege zum Beispiel darauf hingewiesen, dass Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, die Pflegeversicherung sowie der Freistaat Bayern für die Ausbildungsfinanzierung in einen Ausbildungsfonds für Bayern einzahlen. Krankenhäuser sowie Pflegeeinrichtungen können die an den Fonds geleisteten Zahlungen anschließend als Ausbildungszuschlag umlegen. Also: Pflegebedürftige, die in Bayern in einem Pflegeheim versorgt werden, dürften auf ihrer Rechnung auch den Posten Ausbildungskosten finden.

Ausbildungskosten im Pflegeheim: Wie hoch sind sie?

Je nachdem, ob die Ausbildungskosten auf der Rechnung des Pflegeheims stehen oder nicht, müssen Pflegebedürftige entsprechend mehr bezahlen. Dem VDEK zufolge erhöhen die Ausbildungskosten den Eigenanteil im Pflegeheim aktuell im Bundesdurchschnitt um 132 Euro.

So hoch sind die Kosten durchschnittlich in den einzelnen Bundesländern - sortiert nach Höhe:

Berlin: 215 Euro

Hamburg: 182 Euro

Nordrhein-Westfalen: 178 Euro

Saarland: 166 Euro

Mecklenburg-Vorpommern: 154 Euro

Baden-Württemberg: 145 Euro

Rheinland-Pfalz: 138 Euro

Sachsen: 127 Euro

Hessen: 123 Euro

Brandenburg: 118 Euro

Thüringen: 110 Euro

Bremen: 107 Euro

Niedersachsen: 102 Euro

Bayern: 100 Euro

Sachsen-Anhalt: 98 Euro

Schleswig-Holstein: 64 Euro