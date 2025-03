Pflege-Community in Trauer: „Oma Lotti” ist tot – „Meine beste Freundin ist verstorben”

Durch die Social-Media-Auftritte von „pflege.smile“ wurde „Oma Lotti“ zu einer Berühmtheit. Nun ist sie im Alter von 93 Jahren eingeschlafen, wie Rashid Hamid auf dem entsprechenden Instagram-Kanal bekannt gab. „Mir fehlen die Worte, und es tut mir unendlich leid, euch das leider mitteilen zu müssen. Ich kann es selbst noch kaum glauben, denn meine beste Freundin – die Oma Lotti – ist verstorben und hat vor uns diese Welt verlassen“, fand der Hamburger Influencer, der Inhaber eines Pflegedienstes ist, emotionale Worte. Sein Post lässt erkennen, dass Oma Lotti am 10. März 2025 verstarb.

In den letzten Monaten und Jahren hatten Hamid und Oma Lotti immer wieder Bilder und Videos geteilt, die weit über die Pflege hinausgingen – und viele Menschen mit ihrer besonderen Freundschaft inspiriert. „Ich hab in der Zeit mit Oma Lotti lernen können, dass die Freundschaft kein Alter kennt und es vollkommen egal ist, welche Herkunft man hat, denn das einzig wichtige im Leben ist, das Herz am richtigen Fleck zu haben“, verabschiedete sich Hamid von seiner Freundin.

„Oma Lotti“ ist gestorben: Influencer kümmert sich um die Beerdigung

Besonders viel Aufmerksamkeit hatte zuletzt ein Video auf dem Instagram-Kanal „pflege.smile“, dem fast eine Million Menschen folgen, in dem Hamid zusammen mit Oma Lotti die Nominierung von Jonathan Tah für die Fußball-EM 2024 bekanntgab. Kennengelernt hatten sich beide über einen Patienten Hamids, der die letzte Bezugsperson von Oma Lotti war. „Für mich war Oma Lotti nicht nur eine Patientin. Sie war ein ganz besonderer Mensch, bei der ich mich wie Zuhause gefühlt habe“, beschrieb er nun die Beziehung: „Unsere besondere Freundschaft hat die Herzen verschiedener Generationen erobert – von groß bis klein. Unsere besondere Bindung hat vielen Menschen ein Lächeln geschenkt und das, obwohl diese in einer sehr schwierigen Phase waren.“

Hamid hatte verraten, dass er der Bezugsperson versprochen hatte, sich um Oma Lotti zu kümmern. Ein Versprechen, das er einlöste. Der Pflege-Influencer kümmert sich nun auch um die Beerdigung. Da die alte Dame zuletzt keine Familienangehörigen mehr hatte, müsste eigentlich der Staat für eine anonyme Beisetzung aufkommen. Doch das reicht Hamid nicht, weswegen er die Organisation der Beerdigung selbst in die Hand nimmt.

In den Kommentaren zum Abschieds-Post bieten mehrere Personen finanzielle Hilfe an. Auch die Eröffnung eines Spendenkontos wird vorgeschlagen. Bei der Community bedankte sich Hamid für die Anteilnahme: „Im Namen von Oma Lotti möchte ich euch dafür danken, dass wir es gemeinsam geschafft haben, ihr ein neues Lebensgefühl zu schenken und das Leben wieder in vollen Zügen zu genießen.“

