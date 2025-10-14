Pflegegeld-Auszahlung für Oktober 2025: Wann ist das Geld auf dem Konto?

In Deutschland werden etwa 4,9 Millionen pflegebedürftige Menschen zu Hause gepflegt – meist von Angehörigen. Laut der aktuellen Pflegestatistik des Statistischen Bundesamts sind das 85,9 Prozent der knapp 5,7 Millionen Menschen mit einem Pflegegrad von 1 bis 5. Nicht alle von ihnen haben auch Anspruch auf Pflegegeld. Laut dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) gehört neben der häuslichen Pflege durch Verwandte, Freunde oder andere ehrenamtliche Pflegepersonen nämlich auch das Vorliegen von mindestens Pflegegrad 2 zu den Voraussetzungen.

Einmal bewilligt, können Pflegebedürftige frei entscheiden, was sie mit dem Geld machen. Viele würden es als Dankeschön und Anerkennung an die Pflegeperson weitergeben. Damit das klappt, ist es wichtig zu wissen, wann das Pflegegeld ausgezahlt wird. An welchem Tag Sie im Oktober 2025 mit der Leistung rechnen können, lesen Sie hier.

Pflegegeld im Oktober 2025: Wann ist die Auszahlung?

Das Pflegegeld wird jeden Monat nach einem bestimmten Muster ausgezahlt. Die Auszahlungstermine lassen sich daher leicht selbst berechnen. Laut dem Pflegeportal pflege.de überweist die Pflegekasse die Leistung nämlich in der Regel am ersten Werktag eines Monats für diesen Monat. Dabei gelten alle Tage von Montag bis Samstag als Werktage. Nicht unter den Begriff fallen demnach Sonntage sowie gesetzliche Feiertage.

Das Pflegegeld für Oktober 2025 wird also spätestens Anfang Oktober überwiesen. Der Erste des Monats fällt in diesem Jahr auf einen Mittwoch und nicht auf einen Feiertag. Das Pflegegeld für Oktober wird also spätestens am Mittwoch, 1. Oktober 2025, ausgezahlt. Diese Regelung ist allerdings nicht verbindlich. Der genaue Tag der Auszahlung kann von Pflegekasse zu Pflegekasse variieren. Oft ist das Geld schon früher auf dem Konto berechtigter Personen verfügbar.

Wer privat kranken- und damit auch pflegeversichert ist, muss sich bei der Pflegegeld-Auszahlung laut pflege.de aber etwas länger gedulden. Private Pflege-Pflichtversicherungen würden die Leistung nämlich erst zu Beginn des Folgemonats auszahlen. Im Oktober wird in diesem Fall also das Pflegegeld für September ausgezahlt. Das Geld für Oktober kommt erst im November.

Pflegegeld mit der Kombinationsleistung: Wird es später ausgezahlt?

Auch wenn Angehörige die Pflege zu Hause nicht alleine, sondern zusammen mit einem ambulanten Pflegedienst übernehmen, besteht laut dem BMG Anspruch auf Pflegegeld. Gesprochen wird dann von der Kombinationsleistung. In diesem Fall wird das Pflegegeld allerdings nach § 38 SGB XI nur anteilig ausgezahlt. Das wirkt sich auch auf den Auszahlungstermin aus.

Im Rahmen der Kombinationsleistung orientiert sich die Höhe des Pflegegeldes an der Ausschöpfung der Pflegesachleistung. Die genaue Pflegegeld-Höhe in einem Monat kann also erst berechnet werden, wenn die Leistung des ambulanten Pflegedienstes bereits abgerechnet wurde. In Kombination wird das Pflegegeld also erst deutlich später ausgezahlt als sonst und folgt damit einem anderen Rhythmus.

Pflegegeld 2025: Wie hoch ist die Leistung?

Wie hoch das Pflegegeld im Normalfall ist, hängt laut dem BMG vom Pflegegrad ab. Je höher dieser ist, desto mehr Geld steht Pflegebedürftigen zu. Zuletzt wurde das Pflegegeld am 1. Januar 2025 erhöht. Eine weitere Pflegegeld-Erhöhung könnte 2028 anstehen. So hoch ist die Leistung laut dem BMG jetzt:

Das Pflegegeld wird aber nicht immer in dieser Höhe gezahlt. Abseits der Kombinationsleistung kann es noch einen weiteren Grund geben, warum die Leistung nicht in der vollen Höhe überwiesen wird. Denn: Pflegegeld kann nicht rückwirkend beantragt werden, sondern wird erst ab dem Tag des Antrags gezahlt. Bei der Auszahlung kann es deshalb im ersten Pflegegeld-Monat zu Abweichungen bei der Leistungshöhe kommen. Die erste Auszahlung findet dann frühestens im Monat nach der Antragstellung statt. Die Beträge für den Antragsmonat und den Folgemonat werden dann gemeinsam überwiesen.

Übrigens: Wer Pflegegeld bekommt, muss laut dem BMG auch regelmäßige Pflegeberatungen wahrnehmen, die die Qualität der Pflege sichern sollen. Wer diese Termine verpasst, dem kann das Pflegegeld gekürzt oder gar ganz gestrichen werden.