Pflegende Angehörige: So viele Rentenbeiträge zahlt die Pflegeversicherung

Immer mehr Pflegebedürftige werden in häuslicher Pflege versorgt. Laut dem Statistischen Bundesamt trifft dies derzeit in Deutschland auf rund vier von fünf Pflegebedürftigen zu. Neben ambulanten Pflegediensten spielen dabei pflegende Angehörige eine immer wichtiger werdende Rolle. Als Ausgleich für das Engagement übernimmt die Pflegeversicherung unter Umständen einen gewissen Anteil der Rentenbeiträge. Das Problem: Die Ausgaben sind in den vergangenen Jahren explodiert.

Pflegekasse zahlt pflegenden Angehörigen einen Teil der Rentenbeiträge

Die Zahl der zu pflegenden Personen in Deutschland liegt derzeit laut der Pflegekasse bei knapp 5 Millionen – Tendenz steigend. Die Zahlen zeigen ebenfalls: Der Großteil der Betroffenen wird zu Hause gepflegt – unter anderem von den Angehörigen. Nicht wenige müssen hierfür die eigenen Arbeitszeiten kürzen. Im Gegenzug übernimmt die Pflegekasse dafür einen Teil der Rentenbeiträge.

Uwe Hildebrandt, Vorsitzender der Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung (DRV), sagte bei der Bundesvertreterversammlung am 5. Dezember 2024 in Berlin: „Die Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung sind ein wichtiger gesellschaftlicher Ausgleich für dieses Engagement.“

Pflegende Angehörige: Unter diesen Umständen übernimmt die Pflegekasse ihre Rentenbeiträge

Doch nicht alle, die ihre Angehörigen informell pflegen, bekommen auch den Rentenausgleich. Es gelten laut DRV bestimmte Voraussetzungen: „Sie müssen eine oder mehrere pflegebedürftige Personen mit Pflegegrad 2 oder höher pflegen. Die Pflege muss dabei mindestens 10 Stunden, verteilt auf wenigstens zwei Tage pro Woche, ausgeübt werden. Zusätzlich dürfen Sie nebenbei nicht mehr als 30 Stunden arbeiten.“

Wie hoch der Anteil ist, den die Pflegekasse übernimmt, richtet sich auch nach dem Pflegegrad von 1 bis 5 und der hierdurch bezogenen Leistung. Laut einem Bericht der Rentenversicherung, der der Rheinischen Post (RP) vorliegt, sollen die Pflegekassen 2023 monatliche Beiträge zwischen 119 Euro und 631 Euro gezahlt haben.

Pflegende Angehörige: Explodierende Kosten der Pflegeversicherung – so hoch ist die Zahl der Rentenbeiträge

Dass immer mehr Pflegebedürftige in Deutschland zu Hause von Angehörigen gepflegt werden, spiegelt sich auch in der explodierenden Zahl der von den Pflegekassen übernommenen Rentenbeiträge wider. Wie die Rheinische Post aus demselben Bericht erfahren haben will, haben diese für pflegende Personen im Jahr 2023 insgesamt 3,7 Milliarden Euro an Beiträgen in die Rentenkasse eingezahlt. Zum Vergleich: Zehn Jahre zuvor waren es noch 900 Millionen Euro.

