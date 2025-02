Söder spekuliert über Steuerung Weidels aus Moskau

CSU-Chef Markus Söder mutmaßt über eine Fremdsteuerung der AfD und ihrer Kanzlerkandidatin Alice Weidel aus Russland. «Ich weiß nicht wirklich, wer Frau Weidel ist. Da gibt es viele Ungeklärtheiten», sagte der bayerische Ministerpräsident beim Wahlkampfabschluss von CDU und CSU in München. An seine Zuhörer gerichtet stellte er die Frage, ob diese wirklich glaubten, «dass sie allein das Sagen hat. Wir wissen häufig gar nicht, wer was spendet, warum und wieso», betonte er.

AfD-Politiker seien von Moskau beeinflusst

Söder verwies darauf, dass Mitglieder der AfD «seit Jahren nach Russland fahren, bei Veranstaltungen sind». Er sei daher davon überzeugt, dass AfD-Politiker «vom Wording, von der Strategie aus von Moskau stark beeinflusst werden». Der rechtsextreme AfD-Politiker Björn Höcke aus Thüringen träume offen von einer eurasischen Interessengemeinschaft. «Ich möchte doch nicht Teil einer eurasischen Interessengemeinschaft sein und ich möchte nicht, dass Russland uns auf Dauer übernimmt», sagte Söder.