Söder sichert Merz weitere CSU-Unterstützung zu

CSU-Chef Markus Söder hat Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) nach dem Sieg der Schwesterparteien bei der Bundestagswahl weitere Unterstützung zugesichert. «Du hast die CSU auch weiter an Deiner Seite», sagte Söder bei einem gemeinsamen Auftritt mit Merz in der CDU-Zentrale in Berlin.

Es werde nicht ganz einfach werden, was alles daraus folge, machte Söder deutlich. Aber die Union habe den richtigen Kompass, die richtigen Ideen und «den richtigen Mann mit dem Rückgrat für so schwere Herausforderungen», um Deutschland wieder stark zu positionieren.