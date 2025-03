Weniger Briefwähler bei der Bundestagswahl in Bayern

Der Anteil der Briefwähler in Bayern ist bei der Bundestagswahl 2025 erneut zurückgegangen. 52,5 Prozent der Wahlberechtigten im Freistaat gaben ihre Stimme per Brief ab. Dies geht aus dem endgültigen Ergebnis der Bundestagswahl in Bayern hervor, wie die Landeswahlleitung in Fürth mitteilte.

Briefwahlanteil in Bayern geht zurück

Der bisherige Höchststand beim Anteil der Briefwähler war demnach während der Corona-Pandemie bei der Bundestagswahl 2021 erreicht worden. Damals stimmten 62,4 Prozent per Brief ab. Bei der Landtagswahl 2023 betrug die Briefwahlquote 55,1 Prozent und sank bei der Europawahl 2024 auf 53,7 Prozent. Im Vorfeld der vorgezogenen Bundestagswahl 2025 war viel über verkürzte Fristen und eingeschränkte Möglichkeiten zur Wahlteilnahme von Auslandsdeutschen diskutiert worden. Bayerns Landeswahlleiter Thomas Gößl hatte bereits damit gerechnet, dass es keinen Anstieg der Briefwahlquote geben wird.

Kaum Änderungen beim endgültigen Ergebnis

Das endgültige Ergebnis der Bundestagswahl in Bayern wurde nach einer Sitzung des Landeswahlausschusses weitgehend bestätigt. In 34 der 47 bayerischen Wahlkreise gab es demnach rechnerische Berichtigungen in den Wahlniederschriften. Die Auswirkungen auf das Ergebnis waren aber nur sehr gering.

CSU als klarer Wahlsieger in Bayern

Die meisten Zweitstimmen erhielt die CSU mit 37,2 Prozent (2021: 31,7 Prozent), an zweiter Stelle folgt die AfD mit 19,0 Prozent (2021: 9,0). Die Grünen erhielten 12,0 Prozent (2021: 14,1), die SPD 11,5 Prozent (2021: 18,0). Das vorläufige Ergebnis hatte die SPD noch bei 11,6 Prozent gesehen. Die Linke erhielt 5,7 Prozent der Stimmen (2021: 2,8).

Unter der Fünf-Prozent-Hürde landeten im Freistaat unter anderem die Freien Wähler mit 4,3 Prozent (2021: 7,5) und die FDP mit 4,2 Prozent (2021: 10,5). Das erstmals angetretene Bündnis Sahra Wagenknecht erhielt 3,1 Prozent der Zweitstimmen. Es ergaben sich beim BSW demnach keine Änderungen zum vorläufigen Ergebnis.

Wahlbeteiligung 2025 deutlich höher als zuvor

Die Beteiligung bei den rund 9,48 Millionen Wahlberechtigten in Bayern betrug 84,3 Prozent und lag damit deutlich höher als bei Bundestagswahl 2021 (79,9 Prozent). Die detaillierten Ergebnisse für alle Wahlkreise in Bayern sind online unter www.bundestagswahl2025.bayern.de abrufbar.