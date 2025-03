CSU hält an Aschermittwoch mit Söder in Passau fest

Anders als die SPD will die CSU wie geplant ihren politischen Aschermittwoch in Passau trotz des Zeitdrucks bei der Bildung einer neuen Bundesregierung durchziehen. «Natürlich findet der Aschermittwoch statt», sagte ein Sprecher der Partei der Deutschen Presse-Agentur in München. Hauptredner bei der CSU-Veranstaltung am Mittwochvormittag ist - wie praktisch in jedem Jahr - Parteichef Markus Söder. Er führt aber auch das Verhandlerteam seiner Partei in Berlin an.

Zuvor hatte SPD-Chef Lars Klingbeil in Berlin angekündigt, dass das Sondierungsteam der Sozialdemokraten in dieser Woche alle Termine absagen werde, um bei den Sondierungen für eine neue Bundesregierung mit der Union voranzukommen. Das gelte auch für Veranstaltungen zum politischen Aschermittwoch. Die SPD sei «bereit, die ganze Woche zu verhandeln und auch zu reden», so Klingbeil.

Da auch der bei der bayerischen SPD erwartete Arbeitsminister Hubertus Heil zum SPD-Verhandlungsteam gehört, dürfte die Ansage aus Berlin auch für dessen geplanten Auftritt am Mittwoch gelten. Offiziell gibt es hierzu aber noch keine Aussage.