Maultaschen von Bürger sind gefragt

Der Teigwarenproduzent Bürger hat 2024 gute Geschäfte gemacht. Der Umsatz mit Maultaschen, Spätzle, Schupfnudeln, Gnocchi und anderer Pasta kletterte im vergangenen Jahr um 5,2 Prozent auf 304 Millionen Euro, wie Geschäftsführer Martin Bihlmaier in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) mitteilte. Angaben zum Ergebnis machte das Familienunternehmen mit seinen rund 1.200 Beschäftigten nicht.

Bürger stellt pro Tag 2,8 Millionen Maultaschen her. Das Unternehmen produziert in Ditzingen und Crailsheim täglich 395 Tonnen Lebensmittel. Ende 2024 wurde in Crailsheim ein neues Logistikzentrum mit Kältezentrale eingeweiht. Mit Baukosten von 57 Millionen Euro habe es sich um die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte gehandelt.

Das Unternehmen wurde 1934 von Richard Bürger in Stuttgart gegründet. Unter der Führung von Erwin Bihlmaier begann Bürger 1963 mit der Produktion von Maultaschen. Die Fertigung erfolgte zunächst per Hand auf einem Holzmodell mit einer Tagesproduktion von etwa 1.000 Stück. Ein Jahr später entwickelte das Unternehmen die erste Maultaschen-Maschine. Bürger ist nach eigenen Angaben Marktführer im Bereich gekühlter Teigwaren in Deutschland.