Sandro Koinzer wird Elfter bei der Deutschen

Viele Wettkämpfe für DJK-Leichtathleten

07.07.2022 | Stand: 15:12 Uhr

Eine Bayerische, eine Süddeutsche und eine Deutsche Meisterschaft standen in den vergangenen Wochen in den Terminkalendern der Leichtathleten der DJK Memmingen. Werfer Sandro Koinzer (U18) startete zuerst bei den Süddeutschen Hallen-Meisterschaften in Sindelfingen. Dort erreichte er als Achter nach dem Vorkampf im Kugelstoßen gerade noch den Endkampf, steigerte dann aber im sechsten und letzten Versuch seine Bestleistung um fast einen Meter auf 14,56 Meter und belegte damit den fünften Platz.

Als nächstes ging er bei den Deutschen Winterwurf-Meisterschaften in Neubrandenburg im Hammerwurf an den Start. Nach einem ungültigen ersten Versuch gelang ein ordentlicher zweiter Versuch mit 43,50 Metern. Bei Dauerregen misslang aber der dritte und letzte Versuch und so blieb für Koinzer letztendlich der elfte Platz.

Bei den Bayerischen Hallen-Mehrkampf-Meisterschaften in Fürth waren drei Memminger dabei. Lennart Gebhard (M15) belegte hier den fünften Platz mit 2168 Punkten (60-Meter-Hürden: 8,88 Sekunden, Weitsprung: 5,28 Meter, Hochsprung: 1,52 Meter, 1000-Meter-Lauf: 3:15,32 Minuten). Enna Boneberger (W15) belegte in diesem hochklassigen Wettkampf einen achten Platz (1970 Punkte, 60-Meter-Hürden: 10,05 Sekunden, Weitsprung: 4,38 Meter, Hochsprung: 1,52 Meter, 800-Meter-Lauf: 2:51,67 Minuten). Ihre ein Jahr jüngere Vereinskollegin Fabienne Schneider (W14) erreichte mit 1809 Punkten Platz 13 (60-Meter-Hürden: 10,14 Sekunden, Weitsprung: 4,27 Meter, Hochsprung: 1,37 Meter, 800-Meter-Lauf: 3:04,33 Minuten).