Barty dominiert Tennis-Viertelfinale bei den Australian Open

25.01.2022 | Stand: 11:20 Uhr

Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty hat zum zweiten Mal nach 2020 das Halbfinale der Australian Open erreicht. Die große australische Tennis-Hoffnung feierte am Dienstag in Melbourne einen ungefährdeten Viertelfinalerfolg und deklassierte mit dem 6:2, 6:0 die an Position 21 gesetzte Amerikanerin Jessica Pegula. (Nun Doch: Peng-Shuai-Shirts bei Australian Open erlaubt)

Australian Open 2022: Barty im Halbfinale gegen Madison Keys

Nach nur 63 Minuten entschied die zweimalige Grand-Slam-Turniersiegerin die Partie für sich. Im Halbfinale trifft Barty am Donnerstag auf Pegulas Landsfrau Madison Keys, die zuvor die tschechische French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova mit 6:3, 6:2 besiegte. Barty will als erste australische Tennisspielerin seit Chris O'Neil 1978 die Australian Open gewinnen.

