Biathlon-Weltcup 2024/25 in Ruhpolding: Termine, Tickets und Infos zur Strecke

Ruhpolding ist die fünfte Station des Biathlon-Weltcups in der Saison 2024/25. Die Athletinnen und Athleten reisen beim Weltcup zu verschiedenen Austragungsorten in ganz Europa und Nordamerika, um sich international zu messen. Laut Rennkalender des Biathlon-Weltcups 24/25 finden die Wettbewerbe in Ruhpolding vom 15. bis 19. Januar 2025 statt. Zuvor sind die teilnehmenden Athleten bereits im anderen deutschen Standort des Rennkalenders an den Start gegangen: im thüringischen Oberhof.

Der kleine bayerische Ort, nahe der Grenze zu Österreich und Salzburg, ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil im Wintersportkalender. Ruhpolding war bereits Gastgeber von über 40 Weltcups sowie mehreren Weltmeisterschaften und anderen bedeutenden Turnieren.

Doch wann starten die Biathletinnen und Biathleten in Ruhpolding? Wann findet welche Disziplin statt? Hier finden Sie alle wichtigen Infos zu Terminen, Tickets und zur Strecke.

Biathlon-Weltcup 24/25 in Ruhpolding: Zeitplan und Termine

In Ruhpolding finden an fünf Tagen Biathlon-Wettkämpfe statt. Das Programm umfasst Einzel- und Staffelrennen sowie den Massenstart für Männer und Frauen. Die Übertragung der Wettbewerbe erfolgt diese Saison im TV und per Stream über ARD, ZDF, ORF und Eurosport übertragen. Änderungen im Zeitplan bleiben vorbehalten.

Der fünfte Termin im Rennkalender 24/25 beginnt am Mittwoch, dem 15. Januar, und endet am Sonntag, dem 19. Januar 2025. Am Mittwoch und Donnerstag stehen die Einzelrennen auf dem Programm. Freitag und Samstag sind den Staffelwettbewerben gewidmet, bevor am Sonntag die Massenstarts für Frauen und Männer ausgetragen werden.

Hier ist der vollständige Zeitplan mit allen Terminen im Überblick:

Mittwoch, 15. Januar 2025, 14.10 Uhr: Einzel Männer 20 km

Donnerstag, 16. Januar 2025, 14.10 Uhr: Einzel Frauen 15 km

Freitag, 17. Januar 2025, 14.20 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km

Samstag, 18. Januar 2025, 14.20 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km

Sonntag, 19. Januar 2025, 12.30 Uhr: Massenstart Männer 15 km

Sonntag, 19. Januar 2025, 15.00 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km

Biathlon-Weltcup 24/25 in Ruhpolding beim Chiemsee: Wo gibt es Tickets?

Tickets für den Biathlon-Weltcup in Ruhpolding können online erworben werden. Die Preise richten sich nach dem gewünschten Tag und der gewählten Kategorie. Zur Auswahl stehen Stehplätze, Tribünenplätze, ein Bereich für Rollstuhlfahrer sowie VIP-Pakete. Es gibt die Möglichkeit, Tageskarten für einzelne Veranstaltungen, ein Drei-Tages-Ticket oder ein Generalticket für alle Veranstaltungstage zu buchen.

Biathlon-Weltcup 24/25: Infos zur Strecke im bayrischen Ruhpolding

Im Januar 2025 wird Ruhpolding zum Austragungsort des Biathlon-Weltcups, der in jeder Saison viele Zuschauerinnen und Zuschauer aus ganz Europa anzieht. Die Chiemgau Arena, auf etwa 700 Metern Höhe gelegen, ist die zweitgrößte Biathlon-Arena Deutschlands nach Oberhof. Sie bietet bei den Wettkämpfen auf der Strecke Platz für Zehntausende Besucher.

Ruhpolding hat sich seit der Eröffnung der ersten Loipe im Jahr 1964 zu einem bedeutenden Zentrum des nordischen Wintersports entwickelt. Das 130 Kilometer umfassende Loipennetz bietet Strecken für verschiedene Leistungsniveaus. Abseits der Arena führen die Loipen durch die Berglandschaft des Chiemgaus und sind sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Sportler geeignet.