Liverpool auf Titeljagd: So sehen Sie die Champions League heute im TV und Stream

DAZN, Amazon Prime oder Free-TV? In der Champions-League heute steht das Halbfinale FC Liverpool gegen Villarreal an. Wer überträgt live im TV und Stream?

27.04.2022 | Stand: 16:27 Uhr

Wer überträgt heute Liverpool in der Champions League? Läuft heute Fußball? Nach dem Knaller gestern spielt heute der FC Liverpool von Jürgen Klopp an der Anfield Road gegen den FC Villarreal.

Nach dem schmerzhaften Aus des FC Bayern München gegen das spanische Überraschungsteam im Viertelfinale kämpfen nur noch vier Teams um den begehrten Henkelpokal. Wer wird Champions-League-Sieger 2022? Im Halbfinale stehen noch jeweils zwei Teams aus England und aus Spanien:

Manchester City

FC Liverpool

Real Madrid

FC Villarreal

Läuft die Champions League heute im Fernsehen? Gibt es eine Übertragung des Liverpool-Spiels? Hier erfahren Sie es.

Wer überträgt heute Fußball? Die Champions-League live im TV und Stream

Mittwoch, 27.4.: FC Liverpool - FC Villarreal, live auf DAZN

Dienstag, 26.4.: Manchester City - Real Madrid, live auf Amazon Prime Video

Heute zeigt auch das ZDF eine Zusammenfassung der beiden Hinspiele im Champions-League-Halbfnale 2022 ab 23 Uhr im Free-TV. Moderator Jochen Breyer und ZDF-Experte Per Mertesacker präsentieren die Highlights der Champions-League immer am späten Mittwochabend im "sportstudio UEFA Champions League".

FC Liverpool - FC Villarreal: Uhrzeit - Wann ist Anstoß in der Champions League?

Das Spiel Liverpool vs. Villareal findet heute, 27. April 22, statt.

Anstoß ist um 21 Uhr, Anfield Road, Liverpool

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: -

Das DAZN-Monatsabo kostet 29,99 Euro (flexibel kündbar). Das Jahresabo kostet 24,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro als Einmalzahlung.

Fußball-Champions-League live im Stream und TV: DAZN größter Anbieter

Der Streamingdienst DAZN ist seit der Saison 2021/22 ist der größte Champions-League-Anbieter in Deutschland. Völlig raus aus der Champions League ist Abo-Sender Sky. Er ging bei der Rechtevergabe leer aus und darf kein Spiel live zeigen. Dagegen überträgt Amazon Prime das jeweilige Topspiel des Spieltags - also eine Partie - live im Stream.

Für das Champions-League-Endspiel 2022 in Paris gibt es gute Nachrichten für alle Fans, die kein kostenpflichtiges DAZN-Abo haben: Die Champions-League-Endspiele 2022 bis 2024 werden frei empfangbar im ZDF übertragen - auch ohne deutsche Beteiligung.

Liverpool - Villarreal: Jürgen Klopp will Titel, Titel, Titel

Auf der Jagd nach vier Titeln in einer Saison ist Trainer Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool im Halbfinale der Champions League gegen Favoritenschreck FC Villarreal gefordert. Im Hinspiel am Mittwoch können die Reds im heimischen Stadion den Grundstein für den Einzug ins Endspiel am 28. Mai in Paris legen. Die Engländer sind allerdings gewarnt, denn der Außenseiter aus Spanien konnte im Saisonverlauf bereits die Favoriten Bayern München und Juventus Turin ausschalten.

Das entscheidende Rückspiel in der Königsklasse findet am kommenden Dienstag in Spanien statt.

