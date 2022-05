So sehen Sie das Champions-League-Finale am Samstag live in Free-TV und Stream

Wo läuft das Champions-League-Endspiel im Fernsehen? Real Madrid gegen Liverpool im CL-Finale 2022 wird auch im Free-TV übertragen: Uhrzeit, Sender und Stream.

25.05.2022 | Stand: 17:18 Uhr

Das Champions-League-Finale 2022 am Samstag ist das letzte große TV-Fußball-Highlight der Saison: Der FC Liverpool und Real Madrid spielen am 28.5.22 um die europäische Krone. Fans können live im Free-TV und Internet-Stream zuschauen - anders als in der bisherigen Saison braucht man für das CL-Finale 22 kein teures Abo mehr.

Auch im Stream wird das Endspiel kostenlos gezeigt - für alle, die unterwegs sind oder am Samstagabend schon andere Pläne als die Champions-League-Übertragung im Fernsehen haben.

Wird das CL-Finale 2022 im Free TV übertragen?

Das Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und Jürgen Klopps FC Liverpool läuft im Free-TV und kostenlosen Stream. Das ZDF hat sich für drei Jahre lang die Rechte fürs CL-Finale der Männer gesichert: Die Champions-League-Endspiele 2022 bis 2024 werden frei empfangbar im ZDF übertragen - auch ohne deutsche Beteiligung.

Infos zum Endspiel Liverpool vs. Real Madrid im ZDF:

Termin: 28.5.2022

Uhrzeit: 20.25 - 23.00

Wo? ZDF-Livestream und TV-Programm

Reporter: Béla Réthy

Moderation: Jochen Breyer

ZDF-Experten: Per Mertesacker, Christoph Kramer

kostenloser Livestream: https://www.zdf.de/live-tv

Abonnement: Wo wird das Champions-League-Finale übertragen?

Der Streamingdienst DAZN ist seit der Saison 2021/22 ist der größte Champions-League-Anbieter in Deutschland. So wird es auch beim CL-Finale am Samstag sein - DAZN-Abo-Kunden können das Finale wie gewohnt sehen. Völlig raus aus der Champions League ist Abo-Sender Sky. Er ging bei der Rechtevergabe leer aus und zeigte kein Spiel der Saison live.

Das DAZN-Monatsabo kostet 29,99 Euro (flexibel kündbar). Das Jahresabo kostet 24,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro als Einmalzahlung.

Wo findet das Finale der Champions League statt?

Das Finale der UEFA Champions League findet 2022 im Stadion in Paris statt. Austragungsort ist das Stade de France. Ursprünglich war Sankt Petersburg als Finalort vorgesehen. Wegen des Kriegs von Russland gegen die Ukraine entzog die UEFA Russland aber das Endspiel.

Wann ist Anpfiff beim Champions-League-Finale?

Anpfiff zum CL-Finale 2022 ist am Samstag, 28. Mai, um 21 Uhr.