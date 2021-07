Duell der Junioren-Weltmeister: Box-Kampf von Michael Eifert erstmals live im TV zu sehen - MDR überträgt

Michael Eifert vs. Tom Dzemski: Im Duell der Junioren-Weltmeister kann Profi-Boxer Mike Eifert (23, WBO) aus Kaufbeuren am Samstag für Furore sorgen.

15.07.2021 | Stand: 16:00 Uhr

Der Allgäuer bestreitet gegen Tom Dzemski (24, IBF) aus Görzing zum ersten Mal einen Kampf, der live im Fernsehen (ab 22.35 im MDR) übertragen wird. Mit einem Sieg stünden Michael "Diesel" Eifert wohl alle Chancen auf eine internationale Karriere offen.

„Ich habe in allen Bereichen brutal hart gearbeitet. Vor allem an meiner Schlaghärte. Ich will den Kampf klar gewinnen“, kündigt der Halbschwergewichtler an. Die beiden Boxer, sie bei SES Boxing aus Magdeburg unter Vertrag stehen, standen sich vor knapp einem Jahr schon einmal gegenüber.

Damals gewann Dzemski umstritten nach Punkten und schnappte sich den IBF-Junioren-Titel. Viele Zuschauer freilich sahen Eifert mindestens ebenbürtig. Im Internet kassierte Dzemski Spott und Häme. „Dass ich nicht überzeugend gewinnen konnte, ärgert mich immer noch. Deshalb bin ich froh, dass es dieses Duell noch einmal gibt“, sagt Dzemski, der bislang alle seiner 17 Profikämpfe gewann. Eifert hat bis auf besagtes Duell sieben seiner acht Profikämpfe für sich entschieden.

Sein vorerst letzter Kampf liegt erst sechs Wochen zurück: Mit einem Punktsieg gegen Dustin Amman aus Gummersbach holte er - ebenfalls auf der Seebühne in Magdeburg - als erster Boxer den WBO-Youth-Titel ins Allgäu.

Power-Paket Michael Eifert ist in Top-Form. Bild: Team Eifert

Jetzt kann Eifert obendrein den IBF-Titel sowie den vakanten Juniorentitel der WBC erobern. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt Trainer Ali Celik. „Die Spannung vor dem Duell hier in Magdeburg ist greifbar. Es gilt als richtungsweisend fürs deutsche Profiboxen. Das ist für uns eine ganz andere Nummer als alles bisher erlebte.“

Obwohl nur sechs Wochen seit dem letzten Kampf vergingen, sehen Eiferts Betreuer den Boxer in Top-Verfassung. „Er ist ein echtes Power-Paket“, lobt Chiropraktiker Sven Peters aus Kempten.

Die wichtigsten Infos zum Duell Eifert vs. Dzemski im Überblick: