Dramatische Niederlage in der Verlängerung: ESC Kempten muss in die Play-downs

Der ESC Kempten muss in die Play-downs der Eishockey-Bayernliga. Die Sharks verloren das zweite Pre-Playoffspiel gegen die TSV Peißenberg Miners am Sonntagabend zu Hause mit 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:1) nach Verlängerung. Den entscheidenden Treffer für die Gäste aus Oberbayern erzielte ausgerechnet ein ehemaliger ESC-Spieler: Florian Höfler hatte die Sharks erst in der vergangenen Woche verlassen. Schon am Freitag lief Höfler im Trikot des TSV Peißenberg gegen seinen Ex-Verein auf. Der gebürtige Schongauer spielte bereits von 2016 bis 2020 für die Miners.

