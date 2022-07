NFL in München: Die Tampa Bay Buccaneers spielen diesen Herbst in der Allianz-Arena

Die zweifachen Superbowl-Gewinner Tampa Bay Buccaneers bestreiten im November ein NFL-Spiel in der Allianz-Arena München. Infos zu Gegner, Datum und Tom Brady.

Football-Fans in Deutschland aufgepasst: Der zweifache Superbowl-Gewinner Tampa Bay Buccaneers ist das Heim-Team bei der NFL-Premiere in Deutschland. Der Champion von 2020 wird das erste reguläre Saisonspiel der National Football League in München austragen. "Dieses historische Spiel wird eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen der NFL spielen, die internationale Präsenz auszubauen und uns gleichzeitig ermöglichen, NFL-Fans in Deutschland direkt anzusprechen", sagte Buccaneers Co-Vorsitzender Joel Glazer laut Mitteilung der NFL am Montag.

Wann spielen die Tampa Bay Buccaneers in der Allianz-Arena in München?

Die Tampa Bay Buccaneers treffen am 13. November in der Allianz-Arena in München auf die Seattle Seahawks. "Wir freuen uns sehr, mit den Buccaneers einen kürzlichen Super-Bowl-Champion in München zu haben und danken ihnen dafür, dass sie dafür gesorgt haben, dass es ein denkwürdiger Start unserer Spielserie in Deutschland wird", sagte NFL-Europa-Chef Brett Gosper.

See you in Germany next season!



🇩🇪: https://t.co/W7YdNQTQ1J pic.twitter.com/6rCnTFtpdl — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) February 28, 2022

Kartenvorverkauf für das NFL-Spiel in München: Diese Tickets gibt es

Der Vorverkauf für das NFL-Spiel in München startete am 19. Juli um 9.30 Uhr. Über 700.000 Menschen versuchten eine der 50.000 begehrten Karten zu bekommen. Zur Wahl standen neben einem einfachen Ticket auch ein VIP-Paket sowie ein Ticket samt Hotelübernachtung für Zuschauer, die von weiter weg anreisen.

NFL in München: Deshalb kommen die Buccaneers in die Allianz-Arena

Das Spiel in München wird eines von fünf internationalen Spielen sein, die die NFL in diesem Jahr ausrichtet. Neben der Partie in Deutschland finden drei Begegnungen in Großbritannien und eine in Mexiko statt. In den nächsten vier Jahren sollen vier Hauptrunden-Spiele der besten Football-Liga der Welt in Frankfurt und München ausgetragen werden.

Die NFL hatte im vergangenen Herbst angekündigt, neben London auch in Deutschland Football-Partien spielen zu wollen und damit dem wachsenden Interesse an der Liga Tribut zu zollen. Im Dezember hatte die Liga zudem bekanntgegeben, dass die New England Patriots, Tampa Bay Buccaneers, Kansas City Chiefs und Carolina Panthers ihre Marketingaktivitäten zukünftig auf Deutschland ausweiten dürfen. Die Rechte gelten zunächst für mindestens fünf Jahre.

Tampa Bay Buccaneers treffen in München auf Seattle Seahawks

Bei dem ersten NFL-Spiel in Deutschland treffen die Tampa Bay Buccaneers mit Star-Spieler Tom Brady auf die Seattle Seahawks.

Spielt Tom Brady noch für die Tampa Bay Buccaneers?

Tom Brady, der erfolgreichste und bekannteste NFL-Spieler aller Zeiten, spielte zwei Jahre für die Buccaneers. Mit dem Team gewann er den Superbowl 2021 - als erste Mannschaft im eigenen Stadion. Für Brady war es das siebte und letzte Mal, dass er die Vince Lombardi Trophäe gewann. In der folgenden Saison verkündete er sein Karriereende.

Was bedeutet der Name der Tampa Bay Buccaneers?

Die Tampa Bay Buccaneers stammen aus der Stadt Tampa im US-Bundesstaat Florida. Ihre Heimspiele tragen sie im dortigen Raymond James Stadium aus. Der Name Buccaneers bedeutet übersetzt Freibeuter. (mit dpa)