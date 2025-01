Nach heftiger Kritik an seinem Team: Hat ESC-Trainer Sven Curmann noch genügend Rückhalt?

Vor dem Teddybären-Spiel am Freitag (10. Januar 2025) gegen den TEV Miesbach, bei dem die Fans für einen guten Zweck Kuscheltiere aufs Eis werfen dürfen (siehe Info-Kasten am Ende), ging es beim Eishockey-Bayernligisten ESC Kempten alles andere als kuschelig zu. Drei Niederlagen in Folge – 1:6 in Erding, 2:4 in Waldkraiburg und 3:4 zuhause gegen Geretsried – das hatte es in der Amtszeit von Trainer Sven Curmann bislang noch nicht gegeben.

Play-off-Qualifikation des ESC Kempten ist plötzlich in Gefahr

Die Negativserie geht aber auch deshalb allen besonders unter die Haut, weil der sicher geglaubte Play-off-Platz unter den Top acht nun sechs Spiele vor Ende der Hauptrunde wieder in Gefahr ist. Kempten belegt mit 38 Zählern Platz sechs hinter dem Freitagsgegner Miesbach (39), dahinter lauern mit Schweinfurt (38), Landsberg, Dingolfing (je 35) sowie Geretsried, Peißenberg (je 34) und Klostersee (30) gleich sechs Mannschaften auf Ausrutscher der Kemptener.

Auch Masek übt Kritik an der Einstellung einiger Spieler

Ervin Masek, der Sportliche Leiter des ESC, äußerte im Gespräch mit unserer Redaktion großes Verständnis dafür, dass Trainer Curmann sein Team nach den beiden Niederlagen am vergangenen Wochenende auch öffentlich anging. „Sven macht niemandem etwas vor. Er hat die Mannschaft vollkommen zurecht kritisiert – und die Spieler wissen auch alle, dass sie schlecht gespielt haben.“ Wie der Trainer habe auch Masek nach dem Dienstags-Training noch einmal Klartext gesprochen und die vielen Fehler und die mangelnde Einstellung offen angesprochen. Wie heftig die Aussprache in der ESC-Kabine ausfiel, ist nicht bekannt. Aber wer Sven Curmann kennt, weiß, dass er nicht um den heißen Brei redet und Konflikten nicht aus dem Weg geht. Dass er sich und seine Arbeit nach der Heimniederlage gegen Geretsried hinterfragte, passe zu Curmann, so Masek.

Icon Vergrößern Das Wort „Krise“ will ESC-Sportchef Ervin Masek vermeiden. Noch habe der Klub als Sechster der Bayernliga alles selbst in der Hand. Foto: Ralf Lienert Icon Schließen Schließen Das Wort „Krise“ will ESC-Sportchef Ervin Masek vermeiden. Noch habe der Klub als Sechster der Bayernliga alles selbst in der Hand. Foto: Ralf Lienert

Rücktritt oder Entlassung waren zu keinem Zeitpunkt ein Thema

Ein Rücktritt oder gar eine Entlassung Curmanns sei zu keinem Zeitpunkt ein Thema gewesen. „Sven genießt 100 Prozent Vertrauen im Verein.“ Dass die Mannschaft zuletzt leer ausging, „liegt definitiv nicht an ihm“, so Masek. Im Gegenteil: Curmanns akribische Arbeit, Spielvorbereitung und Analyse genieße bei allen ein sehr hohes Ansehen. Masek hält nichts davon, nun in einen Krisenmodus zu verfallen: „Wir stehen auf Platz sechs und haben die Play-Off-Quali selbst in der Hand.“ Aber ja, der Verein erwarte von den Spielern ein anderes Auftreten als zuletzt – „mit mehr Emotion, Kampf und Leidenschaft.“ Die aktuelle Situation würde auch eine Chance bieten: dass das Team nach einem kleinen Tief noch stärker zusammenrücke.

Masek: Zwei Siege wären der wirksamste Balsam

Zwei Siege gegen Miesbach (Freitag ab 19.30 Uhr) und beim EHC Klostersee (Sonntag ab 17.30 Uhr) wären für Masek der wirksamste Balsam für die ESC-Wunden. Gut für die Stimmung, so Masek, sei der gemeinsame Ausflug von Spielern, Trainern und Betreuern am Mittwoch zum DEL-Heimspiel der Augsburger Panther (2:6 gegen Bremerhaven) gewesen, wo mit Larry Mitchell ein ehemaliger Kemptener Spieler und der Vater von ESC-Stürmer Christopher Mitchell an der Trainerbank steht. Krankheitsbedingt fehlte nur Stürmer Nikolas Oppenberger, der auch am Wochenende nicht spielen wird.

Im Eisstadion fliegen Teddybären und Plüschtiere Ein voller Erfolg war die erste Sammelaktion des ESC Kempten für Kuscheltiere in der letzten Saison. Und auch dieses Mal hat der ESC Kempten mit der Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica wieder den Partner an der Seite, der die Verteilung an gemeinnützige Einrichtungen übernehmen wird. Am Freitag, 10. Januar, ab 19.30 Uhr beginnt das Bayernliga-Heimspiel gegen den TEV Miesbach. Jeder Zuschauer ist aufgefordert, Kuscheltiere mitzubringen, die zu Hause nicht mehr benötigt werden, gerne auch mehrere. Es gibt hierbei keine Beschränkung. Auch im Stadion können Teddys & Co erworben werden, dabei geht der Erlös ebenfalls an den guten Zweck. Beim ersten Tor für die Sharks dürfen dann alle Tiere aufs Eis geworfen werden. Das Aufsammeln übernehmen der Nachwuchs und die Spieler. (has)