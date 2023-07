So sehen Sie die Formel-1-Qualifikation in Belgien heute live

Wer zeigt Formel 1 im TV und Live-Stream? Dieses Wochenende steigt in Spa der GP von Belgien 2023. Wo laufen Sprint und Rennen im TV?

29.07.2023 | Stand: 11:50 Uhr

Bevor es in der Sommerpause geht, fahren die Stars im Formel-1-Zirkus Achterbahn. Der Belgien-GP auf der sogenannten Ardennen-Achterbahn von Spa-Francorchamps zählt seit 1985 zu den Lieblingsstrecken unter Fahrern und Fans. Wer als Zuschauer nicht live vor Ort sein kann, schaltet den Fernseher ein. Wo wird der Große Preis von Belgien im TV und Livestream übertragen? Vielleicht sogar im Free-TV oder erneut nur auf einem Pay-TV-Sender? Wir geben die Antworten.

Formel 1: Regenwochenende droht

Eine Neuerung für den Traditionskurs: Der F1-Sprint findet zum ersten Mal in Spa-Francorchamps statt. Das bedeutet, dass schon nach dem ersten Freien Training am Freitag Änderungen am Fahrzeug verboten sind. Sonst droht sowohl für den Sprint als auch den Grand Prix am Sonntag ein Start aus der Boxengasse.

Der Formel 1 droht derweil wieder ein verregnetes Wochenende in Spa-Francorchamps. Fahrer-Sprecher George Russell mahnt den Weltverband, die Sicherheit der Piloten nicht aufs Spiel zu setzen.

Großer Preis von Belgien: Wer überträgt das Rennen live im TV oder im Stream?

Wer zeigt den Grand Prix in Spa-Francorchamps im Waldgebirge nahe der deutschen Grenze live? Wann ist Start der Übertragung des F1-Rennen in Belgien? Hier sind Zeitplan, Termine und TV-Sender zum Belgien-GP 2023 in der Übersicht.

Zeitplan "Großer Preis von Belgien" 2023 live im TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit und Termine?

Freitag, 21.7.2023: Freies Training der F1 und Qualifikation FP1: 13.30 Uhr (live bei Sky Sport F1 und im Stream) Qualifikation: 17 Uhr (live bei Sky Sport F1 und im Stream)

Samstag, 22.7.2023: Sprint-Shootout und Sprint in Belgien Sprint-Shootout: 12 Uhr (live bei Sky Sport F1 und im Stream) Sprint: 16.30 Uhr (live bei Sky Sport F1 und im Stream)

Sonntag, 23.7.2023: F1-Rennen heute in Belgien GP: 15 Uhr (live bei Sky Sport F1 und im Stream)



GP von Belgien 2023: Wird die Formel 1 live im Free-TV oder Youtube-Stream gezeigt?

Wo läuft das Formel-1-Rennen in Belgien? Bezahl-TV-Sender Sky hat alle Rechte an der Formel-1-Saison 2023 im deutschen Fernsehen. Das bedeutet: Im Normalfall gibt es F1 live 2023 nur dort - kostenpflichtig. Laut Vertrag müssen vier Formel-1-Rennen pro Saison frei empfangbar gezeigt werden, Deshalb hatte Sky den GP in Barceoloa und in der Vorwoche auch aus Ungarn das F1-Rennen kostenlos auch auf seinem Youtube-Kanal übertragen sowie auf der Sky Sport Homepage und der Sky Sport App.

In den vergangenen beiden Jahren hatte RTL mit einer Sub-Lizenz jeweils vier Formel-Rennen kostenlos übertragen. Diese F1-Saison ist das nicht mehr der Fall. Sky musste sich um einen anderen Partner kümmern - und fand keinen. Deshalb zeigt der Pay-TV-Sender diese vier F1-Rennen kostenfrei auf seinen eigenen Streaming-Plattformen und auf Youtube.

Großer Preis von Belgien 2023: Wird auch das F1-Qualifying aus Belgien im kostenlosen Live-Stream gezeigt?

Sky ist nicht verpflichtet, das Formel-1-Rennen kostenlos aus Belgien zu zeigen. Zur F1-Live-Übertragung 2023 des Trainings, der Qualifikation und dem Sprint aus Spa benötigen Formel-1-Interessierte weiterhin ein Sky Abo oder den kostenpflichtigen Live-Stream auf WOW (ehemals Sky Ticket).

Für Sky Sport F1 sind Kommentator Sascha Roos und die Experten Timo Glock und Ralf Schumacher für die Formel-1-Übertragung am Start. Moderator an der Strecke in Belgien ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

Welche Rennen zeigt Sky noch kostenfrei auf YouTube und im kostenlosen Formel-1-Livestream?

Nach dem Spanien-GP war der Ungarn-GP das zweite Rennen, das Sky kostenlos im Stream auf Youtube übertragen hat. Damit stehen noch zwei weitere Rennen für die Formel 1 Saison aus, die ebenfalls live und kostenfrei im Stream gezeigt werden sollen. Um welche Formel-1-GP es sich handelt und an welchen Terminen das sein wird, steht noch nicht fest.

ORF ist TV-Lichtblick für Formel-1-Fans 2023 in Deutschland

Wichtig für Formel-1-Fans zu den meisten anderen Rennen der Saison: In Österreich teilen sich ORF und Servus TV (Austria) die Übertragungsrechte an der Formel 1 auf. Der Große Preis von Belgien 2023 und alle F1-Sessions von der Ardennen-Achterbahn am Wochenende werden live bei Servus TV gezeigt.

ORF1 überträgt am Sonntag ab 17 Uhr aus Belgien. Kommentar: Ernst Hausleitner, Co-Kommentar: Alexander Wurz, Analyse: Bianca Steiner und Ferdinand Habsburg.

Während ORF1 In weiten Teilen des Allgäus und in manchen Teilen Bayerns frei empfangbar ist, gilt dies für die österreichische Version von Servus TV nicht.

Die elf Rennen, die ServusTV 2023 live im österreichischen Fernsehen zeigt, sind: Sachir (5. März), Melbourne (2. April), Monaco (28. Mai), Montreal (19. Juni), Budapest (23. Juli), Spa (30. Juli), Zandvoort (27. August), Singapur (17. September), Austin (22. Oktober), Sao Paulo (5. November), Las Vegas (18. November)

Formel 1 2023 in Belgien: Highlights auf Sport1 im Fernsehen

Free-TV-Sender Sport1 zeigt die Belgien-Highlights 2023 am Sonntagabend (22 Uhr) und am Montagabend (20.15 Uhr) in einer einstündigen Zusammenfassung mit Sport-1-Experte Christian Danner und Kommentar von Peter Kohl.

Formel 1 Belgien: Startaufstellung des Belgien-GP 2023

Live im Fernsehen und TV-Stream wird am Samstag auch der Sprint zum Belgien-GP übertragen.

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Belgien 2023

Das ist des Circuit de Spa-Francorchamps in der Wallonie in Belgien unweit der deutschen Grenze:

Länge: 7004 Kilometer

Renndistanz: 308.052 Kilometer

Erster Grand Prix: 1950

Runden: 44

Streckenrekord: 1:46.286 Minuten von Valtteri Bottas (2018)

Rennkalender: Nächste Rennen der Formel 1 2023 live im TV und als Stream

Durch das hügelige Profil, die schnellen Kurven und der Einbettung inmitten von Tannenwäldern wird der Rundkurs von Belgien auch als schönste Rennstrecke der Welt beschrieben.

Nach der Live-Übertragung des F1-Rennens in Belgien geht es für die Teams der Formel 1 in die Sommerpause. Ende August geht es weiter mit dem Heim-Grand-Prix für Weltmeister Max Verstappen in der Provinz Nord-Holland an der Dünen vor der Nordsee in Zandvoort.