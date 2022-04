So sehen Sie die Formel-1 in Melbourne heute live im TV und Stream

Formel 1 live: Beim Großen Preis von Australien 2022 geht es zu ungewohnter Uhrzeit ins Rennen. Hier alle Infos zu Start, TV, Wiederholung und Live-Stream.

09.04.2022 | Stand: 20:14 Uhr

Formel 1 Rennen heute live aus Melbourne - mit Start zu ungewohnter Uhrzeit. Mit der perfekten Runde im perfekten Moment hat sich Formel-1-Spitzenreiter Charles Leclerc in der Startaufstellung den ersten Startplatz für den Großen Preis von Australien gesichert. Der Ferrari-Pilot schnappte Weltmeister Max Verstappen in letzter Minute noch die Pole Position weg und geht zum zweiten Mal in diesem Jahr von ganz vorne auf die Strecke.

Formel 1 Rennen in Melbourne : Uhrzeit - wann ist der Start?

Rennen in : - wann ist der Start? Wird der Australien-GP live bei RTL gezeigt? Wo kommt die Formel 1 heute?

gezeigt? Wo kommt die heute? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Termine und Uhrzeit : Wann kann ich die Formel 1 in Australien als Wiederholung sehen?

Die Antworten finden Sie hier.

Uhrzeit: Wann ist Start beim Australien-GP?

Das Rennen beim Großen Preis von Australien 2022 in Melbourne startet am Sonntag, 10. April 2022. Die Uhrzeit ist für deutsche TV-Zuschauer ungewöhnlich, Start ist um 7 Uhr morgens deutscher Zeit, was 15 Uhr Ortszeit in Australien entspricht.

Wird das Formel-1-Rennen in Melbourne live im Free-TV übertragen?

Pay-TV-Sender Sky hat alle Rechte an der Formel-1-Saison 2022 und überträgt die Rennen kostenpflichtig live. Beim Großen Preis von Melbourne am Sonntag schauen die deutschen Zuschauer deshalb sprichwörtlich in die Röhre - außer, sie bezahlen oder nutzen technische Umwege, um das Rennen im Netz über ausländische Sender zu streamen.

Aus Melbourne begrüßen Experte und Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher und Moderator Peter Hardenacke die Zuschauer. Sascha Roos kommentiert das Wochenende, begleitet wird er von Sky Experte Timo Glock.

Zeigt RTL das Rennen in Australien?

Lesen Sie auch

Formel 1 heute Formel 1 in Melbourne heute als Wiederholung im TV sehen - Uhrzeiten und Termine des Australien-GP

Nein. RTL hat zwar die Ausstrahlungs-Rechte für vier Formel 1-Rennen 2022 gekauft, Der Australien-GP ist allerdings nicht darunter. Welche Formel 1-Rennen 2022 bei RTL laufen, lesen Sie hier. Formel-1-Fans benötigen also ein Sky-Abo oder Sky Ticket, um die F1 in Melbourne kostenpflichtig im Livestream zu schauen.

Uhrzeit, Zeitplan und Sendetermin - Formel 1-Qualifying in Melbourne live im TV

F1 am Freitag, 8. April 2022 1. Freies Training, 5 Uhr deutscher Zeit, live auf Sky Sport 2. Freies Training, 8 Uhr deutscher Zeit live auf Sky Sport

F1 am Samstag, 9. April 2022 3. Freies Training, 5 Uhr deutscher Zeit, live auf Sky Sport Qualifying in Melbourne , 8 Uhr deutscher Zeit, live auf Sky Sport



F1 am Sonntag, 10. April 2022 Großer Preis von Australien , Rennen, 7 Uhr deutscher Zeit, live auf Sky Sport



Startaufstellung bein Australien-GP in Melbourne

Der Große Preis von Australien bei der Formel 1 2022 hat folgende Startaufstellung:

1. Charles Leclerc (Monaco) Ferrari

2. Max Verstappen (Niederlande) Red Bull-Honda

3. Sergio Perez (Mexiko) Red Bull-Honda

4. Lando Norris (Großbritannien) McLaren-Mercedes

5. Lewis Hamilton (Großbritannien) Mercedes

6. George Russell (Großbritannien) Mercedes

7. Daniel Ricciardo (Australien) McLaren-Mercedes

8. Esteban Ocon (Frankreich) Alpine-Renault

9. Carlos Sainz jr. (Spanien) Ferrari

10. Fernando Alonso (Spanien) Alpine-Renault

11. Pierre Gasly (Frankreich) AlphaTauri-Honda

12. Valtteri Bottas (Finnland) Alfa Romeo-Ferrari

13. Yuki Tsunoda (Japan) AlphaTauri-Honda

14. Zhou Guanyu (China) Alfa Romeo-Ferrari

15. Mick Schumacher (Gland/Schweiz) Haas-Ferrari

16. Kevin Magnussen (Dänemark) Haas-Ferrari

17. Sebastian Vettel (Heppenheim) Aston Martin-Mercedes

18. Nicholas Latifi (Kanada) Williams-Mercedes

19. Alexander Albon (Thailand) Williams-Mercedes

20. Lance Stroll (Kanada) Aston Martin-Mercedes

Formel 1 in Melbourne / Australien als Wiederholung im TV sehen

Wer keine Lust aufs frühe Aufstehen hat, kann die Formel 1 in Australien - sowohl die Trainings als auch Qualifying und das Rennen als Wiederholung im TV sehen. Hier Uhrzeit und Termine der F1-Wiederholungen.

Samstag, 09. April 2022, 19:30 Uhr - 21:00 Uhr, Sky Sport F1: Qualifying ( Wiederholung )

Sport F1: Qualifying ( ) Samstag, 09. April 2022, 22:00 Uhr - 23:30 Uhr, Sky Sport F1: Qualifying ( Wiederholung )

Sport F1: Qualifying ( ) Sonntag, 10. April 2022, 01:00 Uhr - 02:00 Uhr, Sky Sport F1: 3. Freies Training ( Wiederholung )

Sport F1: 3. Freies Training ( ) Sonntag, 10. April 2022, 02:00 Uhr - 03:30 Uhr, Sky Sport F1: Qualifying ( Wiederholung )

Sport F1: Qualifying ( ) Sonntag, 10. April 2022, 04:30 Uhr - 04:45 Uhr, Sky Sport F1: Qualifying (Highlights)

Sport F1: Qualifying (Highlights) Sonntag, 10. April 2022, 05:15 Uhr - 05:30 Uhr, Sky Sport F1: Qualifying (Highlights)

Sport F1: Qualifying (Highlights) Sonntag, 10. April 2022, 10:30 Uhr - 12:30 Uhr, Sky Sport F1: Rennen ( Wiederholung )

Sport F1: Rennen ( ) Sonntag, 10. April 2022, 12:30 Uhr - 13:00 Uhr, Sky Sport F1: Ted's Notebook ( Wiederholung )

Sport F1: Ted's Notebook ( ) Sonntag, 10. April 2022, 13:00 Uhr - 13:30 Uhr, Sky Sport F1: Rennen (Highlights)

Sport F1: Rennen (Highlights) Sonntag, 10. April 2022, 14:00 Uhr - 16:00 Uhr, Sky Sport F1: Rennen ( Wiederholung )

Sport F1: Rennen ( ) Sonntag, 10. April 2022, 17:00 Uhr - 18:55 Uhr, Sky Sport F1: Rennen ( Wiederholung )

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Melbourne/Australien

Zuletzt wurde in Melbourne 2019 gefahren, seitdem verhinderte Corona die Austragung von zwei Großen Preisen. Die Rennstrecke hat sich seit dem letzten Rennen stark verändert. Sie wurde umgebaut.

Strecke: Albert Parc Circuit

Albert Parc Circuit Länge: 5,279 km

5,279 km Kurven : 14

: 14 Höchstgeschwindigkeit: ca. 330 km/h

All the top tips to make your event experience the best 🏆



Here is everything you need to know! 👐#AusGP #F1 pic.twitter.com/amEN7ccBSQ — F1 Australian Grand Prix (@ausgrandprix) April 6, 2022

Wie geht es im Rennkalender der Formel 1 in der Saison 2022 weiter?

24. April 2022: F1 GP Italien/Imola

8. Mai 2022: F1 GP USA/Miami

22. Mai 2022: F1 GP Spanien/Barcelona

29. Mai 2022: F1 GP Monaco/Monte Carlo

Den gesamten F1 Rennkalender 2022 finden Sie hier.

Wer sind die Favoriten beim F1-Rennen in Melbourne?

Verstappen und Leclerc. Der Monegasse Leclerc fuhr im Qualifying die mit Abstand schnellste Runde im Albert Park und verdrängte Titelverteidiger Verstappen im Red Bull mit 0,286 Sekunden Vorsprung. "Ich habe mich das ganze Wochenende bislang nicht so gut gefühlt im Auto", sagte der Niederländer. Knapp dahinter landete Verstappens mexikanischer Teamkollege Sergio Perez auf Rang drei.

Während sich erneut ein Duell zwischen Ferrari und Red Bull abzeichnet, schaffte es Rekordweltmeister Lewis Hamilton im weiter zu schwachen Mercedes immerhin auf Rang fünf.

Was ist mit Vettel und Schumacher in Melbourne?

Mick Schumacher fuhr im Haas-Rennwagen auf den 15. Rang. "Es hat leider nicht gereicht für mehr. Aber wir haben alles gegeben", sagte der 23-Jährige. Schumacher fehlte beim vergangenen Grand Prix in Saudi-Arabien nach einem heftigen Unfall in der Qualifikation, in Australien will der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher am liebsten erstmals in seiner Laufbahn WM-Zähler holen. "Das Ziel ist es auf jeden Fall, in die Punkte zu fahren und ein sauberes Rennen zu zeigen", sagte Schumacher und gab die Top Ten als Ziel aus.

Mick Schumacher von Team Haas lässt sich an der Rennstrecke von den Fans fotografieren. Der Große Preis von Australien findet am 10.04.2022 in Melbourne statt. Bild: Asanka Brendon Ratnayake, dpa

Nach überstandener Coronavirus-Infektion schied Sebastian Vettel bereits im ersten von drei Abschnitten aus und wurde am Ende als 17. gewertet. Ein Unfall mit Einschlag in die Streckenbegrenzung im letzten Training sorgte dafür, dass der viermalige Weltmeister nur eine schnelle Runde fahren konnte.