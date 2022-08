So sehen Sie die Formel 1 in Spa live im TV und Stream

Die Formel 1 in Spa-Francorchamps live: Das Rennen des Belgien-Grand-Prix wird live im TV und Stream übertragen. Alles zu Zeitplan, Startaufstellung und Rennen.

24.08.2022 | Stand: 18:09 Uhr

Die Formel 1 2022 ist aus ihrer Sommerpause zurück. Mit dem Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps startet die Formel-1-WM 22 in ihre entscheidende Phase. Live im TV und Stream können die Fans bei den verbleibenden neun Rennen erleben, ob Max Verstappen erneut Weltmeister wird, oder ob Ferrari dem Red-Bull-Fahrer doch noch die WM entreißen kann.

Der Belgien-Grand-Prix in Spa ist der Auftakt in einen heißen Spätsommer mit drei Rennen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden.

Zeitplan und Übertragung des Formel 1-Rennens Spa 2022 live im TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit, Sender und F1-Termine?

Freitag, 26. August 2022: Freies Training FP1 und FP 2 1. Freies Training: 14 Uhr (live bei Sky) 2. Freies Training: 17 Uhr (live bei Sky)

Samstag, 27. August: Freies Training FP3 und Qualifying 3. Freies Training: 13 Uhr (live bei Sky) Qualifying: 16 Uhr (live bei Sky)

Sonntag, 28. August 2022: F1-Rennen in Spa heute Rennen: 15 Uhr (live bei Sky)



Belgien-GP 2022: Wird die Formel 1 live im Free-TV übertragen?

Beim Formel-1-Rennen in Spa gehen Free-TV-Zuschauer in Deutschland leer aus: Pay-TV-Sender Sky hat alle Rechte an der Formel-1-Saison 2022 gekauft. In Deutschland läuft die F1 live 2022 nur dort - kostenpflichtig. Zur Übertragung des Großen Preis von Belgien und dem Qualifying in Spa brauchen Fans ein Sky Abo oder das Streaming-Angebot WOW (ehemals Sky Ticket), um die Formel 1 live im TV sehen zu können.

Für Sky Sport F1 kommentieren Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher die F1-Übertragung, Moderator ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

Auch Spa? Welche Formel 1 Rennen überträgt RTL 2022?

Free-TV-Sender RTL hat lediglich für vier Formel-1-Rennen 2022 die Sende-Rechte gekauft. Der Große Preis von Spa wird nicht von RTL übertragen. Doch Fans ohne Sky-Abo dürfen sich freuen: Schon das darauffolgende F1-Rennen aus Zandvoort in den Niederlanden am nächsten Wochenende wird live und kostenlos auf RTL gezeigt. Welche Formel-1-Rennen 2022 bei RTL laufen, erfahren Sie hier im Überblick.

Großer Preis von Belgien : Wann ist Start des Rennens?

Die Startzeit des Spa-GP 2022 ist um 15 Uhr am Sonntag. TV-Übertragung und Stream bei Sky Sport F1 starten rund eineinhalb Stunden früher.

Formel 1 in Spa: Startaufstellung des Belgien-GP 2022

Die Startaufstellung zum Spa-Rennen der Formel 1 wird im Qualifying am Samstag ermittelt. Im Formel-1-WM-Stand vor dem Saison-Endspurt führt Weltmeister Max Verstappen. Der Red-Bull-Star ist auch in Spa einer der Favoriten. Doch Ferrari steht unter Druck und muss mit Pilot Charles Leclerc richtig angreifen, um die letzte WM-Chance zu wahren.

Strecke, Lage, Wetter: Fakten zum F1-Rennen in Spa/Belgien

Der Kurs bei Spa-Francorchamps ist die bei den Fahrern vielleicht beliebteste Rennstrecke im Formel-1-Kalender 2022 Die Rennstrecke östlich von Lüttich gilt als Klassiker. Die Kombination aus schnellen Kurven und Bergauf- und Bergab-Stücken brachten Spa den Ruf als "Ardennen-Achterbahn" ein. Berühmt-berüchtigt ist die legendäre Kurve "Eau Rouge" - ein schnelles S in einer Senke, das im Ideakfall mit Vollgas durchfahren wird. Hier gab es bereits furchteinflößende Unfälle. Mit einer Länge von 7,004 Kilometern ist Spa der längste Kurs im Rennkalender.

Formel-1-Rekordsieger in Spa-Francorchamps ist Michael Schumacher, der in seinem "Wohnzimmer" sechsmal gewinnen konnte. Vergangene Saison gewann hier Max Verstappen.

Strecke: Circuit de Spa-Francorchamps

Circuit de Spa-Francorchamps Länge: 7004 Meter

7004 Meter Runden: 44

44 Distanz: 308,052 km

Formel 1 in Spa - Wetter: Laut erster Prognosen könnte es am Wochenende nass werden in den Ardennen und rund um den Circuit de Spa-Francorchamps. Vor allem am Sonntag, also zur Übertragung des Formel-1-Rennens aus Belgien, ist Regen angekündigt. Zusätzliche Spannung garantiert.

Wie schon 2021 könnte es beim Formel-1-Rennen in Spa 2022 ernaut Regen geben. Bild: Francisco Seco, PA Wire, dpa (Archiv)

Rennkalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2022 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des Formel-1-Rennens in Belgien geht es Schlag auf Schlag weiter: Es warten zwei weitere Rennen an der ersten beiden September-Wochenenden.

4. September 2022: F1 GP Zandvoort/Niederlande

11 September 2022: F1 GP Monza/Italien

Kann Mick Schumacher beim Formel-1-Rennen in Spa wieder punkten?

Viele Fans der TV-Übertragung und im Stream drücken die Daumen für den jungen Mick Schumacher. Haas-Teamchef Günther Steiner kündigte vor dem Großen Preis von Belgien an, dass Schumacher in Spa-Francorchamps das komplette Paket mit Neuerungen an seinem Auto erhalten würde.

Der 23-Jährige hofft für die zweite Saisonhälfte auf "mehr Punkte" als in der ersten. Schumacher sammelte bislang zwölf Zähler und kämpft um ein Stammcockpit für die kommende Saison.