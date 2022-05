So sehen Sie die Formel 1 in Miami heute live im TV und Stream

Die Formel 1 2022 fährt heute in Miami/USA - Training, Qualifying, Start und Rennen sind live im TV zu sehen. Was sind die Termine? Hier Zeitplan und Sender.

Formel 1 live in Miami: Heute findet das Formel 1-Qualifying zum GP in Miami statt. Die Königsklasse ist zum ersten Mal auf dem neuen Kurs in Florida zu Gast. Training, Qualifying und Rennen auf dem Stadtkurs werden live übertragen, allerdings nicht im Free-TV.

Wann starten das freie Training, Qualifying und F1-Rennen in Miami? Hier Zeitplan, Termine und Sender zum GP von Miami in der Übersicht.

Zeitplan "Großer Preis von Miami" 2022 live im TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit und Termine?

Freitag, 6. Mai 2022: F1 heute - Freies Training 1. Freies Training: 20.30 Uhr (live bei Sky) 2. Freies Training: 23.30 Uhr (live bei Sky)

Samstag, 7. Mai 2022: Freies Training und Qualifying 2. Freies Training: 19 Uhr (live bei Sky) Qualifying: 22 Uhr (live bei Sky)

Sonntag, 8. Mai 2022: F1-Rennen in Miami Rennen: 21.30 Uhr (live bei Sky)



Formel 1 Rennen in Miami: Uhrzeit - wann ist der Start?

Der Zeitplan für die Formel 1 in Miami muss die Zeitunterschied USA/Europa berücksichtigen. Der Start des Miami-GP um 15.30 Uhr in den USA (Ostküstenzeit) bedeutet bei uns, dass das Rennen um 21.30 Uhr MESZ gestartet wird.

Das Qualifying heute ist ab 22 Uhr deutscher Zeit zu sehen.

Welcome to Miami, Formel 1: Vor dem Grand Prix von Miami liegen Boote im künstlich angelegten Hafen in der Miami Marina. Bild: Hasan Bratic, dpa

Wird das Formel-1-Rennen in Miami live im Free-TV übertragen?

Pay-TV-Sender Sky hat alle Rechte an der Formel-1-Saison 2022 und überträgt die Rennen kostenpflichtig live. Beim Großen Preis von Miami benötigt man also ein Sky Abo oder das Streaming-Angebot Sky Ticket, um Qualifying und Rennen der Formel 1 live im TV sehen zu können.

Für Sky Sport F1 kommentieren Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher, Moderator ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

Warum läuft Formel 1 nicht mehr auf RTL?

RTL hat die Ausstrahlungs-Rechte für lediglich vier Formel 1-Rennen 2022 gekauft. Der Grand Prix in Miami ist allerdings nicht darunter. Ein Rennen der Saison wurde bereits im Free-TV gezeigt. Welche Formel 1-Rennen 2022 bei RTL laufen, lesen Sie hier.

F1 in Miami: Startaufstellung des Miami-GP

Die Startaufstellung zum Miami-GP 2022 der Formel 1 wird im Qualifying am Samstagabend ermittelt. Zu den Favoriten zählen erneut Weltmeister Max Verstappen, sein Red Bull-Teamkollege Sergio Perez und die Ferrari-Fahrer. Spannend wird sein, wie der Führende im Formel-1-WM-Stand, Charles Leclerc, sich nach seinem Fehler in Imola zurückmeldet.

Bei den ersten freien Trainings am Freitag zeigte sich Leclerc glänzend erholt, Weltmeister Verstappen kämpfte dagegen mit Problemen mit seinem Red Bull.

Und: Rekord-Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und sein erfolgsverwöhntes Mercedes-Teams stehen mächtig unter Druck. Mit neuen Teilen und Updates soll der Weg zurück an die Spitze angegangen werden.

Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton spielte mit Football-Superstar Tom Brady (r.) vor dem GP von Miami noch eine Runde Golf für den guten Zweck. Bild: Hasan Bratic, dpa

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Miami/USA

Miami hat mit dem Miami International Autodrome 2022 erstmals den Zuschlag im Formel-1-Rennkalender erhalten. Die Strecke ist ein temporärer Stadtkurs, rund um das Hard-Rock-Stadion und auf dessen Parkflächen angelegt.

Strecke: Miami International Autodrome

Miami International Autodrome Länge: 5.410 Meter

5.410 Meter Runden: 57

57 Distanz: 308,37 Kilometer

Wie geht es im Rennkalender der Formel 1 in der Saison 2022 weiter?

Noch drei F1-Rennen stehen im Mai 2022 an: Nach dem Neuling Miami wird in Barcelona gefahren, Ende Mai folgt der Klassiker in Monaco.

8. Mai 2022: F1 GP USA/Miami

22. Mai 2022: F1 GP Spanien/Barcelona

29. Mai 2022: F1 GP Monaco/Monte Carlo

Den gesamten F1 Rennkalender 2022 finden Sie hier.