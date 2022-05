So sehen Sie das Formel-1-Qualifying in Monaco live im TV und Stream

Die Formel 1 2022 startet heute in Monaco - das Qualifying ist live im TV zu sehen. Wann ist Start? Wie ist die Startaufstellung? Infos zu Zeitplan und Sender.

28.05.2022 | Stand: 08:41 Uhr

Formel 1 live in Monaco - es ist wieder Zeit für den Klassiker der F1. Der spektakuläre Stadtkurs fordert den Fahrern heute im Qualifying alles ab und angesichts des engen Kurses ist dieses Qualifying mit entscheidend dafür, wer beim Rennen letztlich aufs Podium kommt. Charles Leclerc landete in den beiden Freien Trainings am Freitag auf den ersten Platz.

Wer zeigt die Formel 1 in Monaco im TV, wo kann ich Qualifying und Rennen live im Fernsehen oder als Stream sehen? Wann ist Start? Hier Zeitplan, Termine und Sender zum GP von Monaco in der Übersicht.

Das ist der Große Preis von Monaco

Datum: Sonntag, 29. Mai 2022

Uhrzeit: 15 Uhr

Strecke: Circuit de Monaco

Streckenlänge: 3,337 Kilometer

Übertragung: Live im TV und Stream bei Sky. RTL überträgt nicht live.

Zeitplan "Großer Preis von Monaco" 2022 live im TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit und Termine?

1. Training: Freitag, 27. Mai 2022, 14 Uhr

2. Training: Freitag, 27. Mai 2022, 17 Uhr

3. Training: Samstag, 28. Mai 2022, 13 Uhr

Qualifying: Samstag, 28. Mai 2022, 16 Uhr

Rennen: Sonntag, 29. Mai 2022, 15 Uhr

Wird das Formel-1-Qualifying in Monaco live im Free-TV übertragen?

Pay-TV-Sender Sky hat alle Rechte an der Formel-1-Saison 2022 und überträgt die Rennen kostenpflichtig live. Beim Großen Preis von Monaco benötigt man also ein Sky Abo oder das Streaming-Angebot Sky Ticket, um Qualifying und Rennen der Formel 1 live im TV sehen zu können. Für Sky Sport F1 kommentieren Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher, Moderator ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

Warum läuft Formel 1 nicht mehr auf RTL?

RTL hat die Ausstrahlungs-Rechte für lediglich vier Formel 1-Rennen 2022 gekauft. Der Grand Prix in Monaco ist allerdings nicht darunter. Ein Rennen der Saison wurde bereits im Free-TV gezeigt. Welche Formel 1-Rennen 2022 bei RTL laufen, lesen Sie hier.

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zur Rennstrecke beim Großen Preis von Monaco

Länge: 3,337 Meter

Kurven: 19

Runden: 78

Distanz: 260,5 Kilometer

Topspeed: 290 Stundenkilometer

Besonderheiten: Kurviger, enger Stadtkurs, rund 50 Schaltvorgänge auf einer Runde

Ob es auch in Zukunft F1-Rennen in Monaco geben wird, ist noch unklar. Der Vertrag endet mit dem Grand Prix 2022.

Wer ist Favorit beim Monaco-GP?

Max Verstappen gewann in seinem Weltmeister-Jahr 2021 zum ersten Mal in Monte Carlo, das will er nun bestätigen. Doch wie bei seinem zum Verfolger degradierten Ferrari-Rivalen Charles Leclerc, der in Monte Carlo bisher von Pech und Pannen verfolgt war, aber in den freien Trainings dominierte, hängt es auch von der Standfestigkeit seines Autos ab. Allerdings ist der kurze Kurs in Monte Carlo zumindest keiner, der den Motor all zu sehr verschleißt. Spannend wird sein, ob Mercedes mit Rekordweltmeister Lewis Hamilton und seinem neuen Partner George Russell den Aufwärtstrend fortsetzen kann.

Entscheidend wird dabei das Qualifying am Samstag sein. Die eine schnelle Runde ist so maßgeblich für den Rennausgang am Sonntag. Seit 1979, als Jody Scheckter im Ferrari von der Pole Position siegte, schaffte es der spätere Rennsieger nur dreimal nicht unter die Top Drei in der Qualifikation. Für TV-Zuschauer, die das Monaco-Rennen live im TV oder im Stream verfolgen, ist der Stadtkurs Fluch und Segen zugleich: Der Wettkampf auf engstem Kurs ist spannend, viele Überholmanöver sind aber nicht zu sehen.

Formel 1 in Monaco: Das waren die letzten Sieger

Max Verstappen gewann vergangenes Jahr zum ersten Mal Monaco und wurde dann später auch erstmals Weltmeister. Hier die Sieger der vergangenen Jahre.

2021: Max Verstappen

2020: kein GP

2019: Lewis Hamilton

2018: Daniel Ricciardo

2017: Sebastian Vettel

2016: Lewis Hamilton

Nächste Rennen in der Formel 1 2022 live im TV und als Stream

Im Juni finden nur zwei Formel 1 Rennen statt.

12. Juni 2022: F1 GP Aserbaidschan/Baku

19. Juni 2022: F1 GP Kanada/Montreal

3. Juli 2022: F1 GP Großbritannien/Silverstone

Den gesamten F1 Rennkalender 2022 finden Sie hier.