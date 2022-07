So sehen Sie die Formel 1 in Österreich am Wochenende im TV und Stream

Formel 1 in Spielberg live: Der Österreich-Grand-Prix wird live im TV und Stream übertragen. Alles zu Zeitplan, Programm, Start, Qualifying und Sprintrennen.

Die Formel 1 2022 fährt als nächstes in Österreich und das F1-Rennen aus Spielberg wird live im TV und Stream übertragen. Nach dem Hammer-Rennen von Silverstone fiebern die Fans schon auf den Österreich-GP 2022 hin. Kann Max Verstappen beim Start beim Red-Bull-Heimspiel in Zeltweg seine Führung in der Formel-1-Weltmeisterschaft ausbauen?

Programm und Zeitplan des F1-Wochenendes in Spielberg bieten noch mehr Spannung: Neben dem klassischen Rennen am Sonntag gibt es am Samstag wieder ein Sprintrennen, das über die Startaufstellung entscheidet. Das Qualifying dafür findet schon am Freitag statt.

Zeitplan und Übertragung: Formel 1 Österreich 2022 live im TV und als Stream

Freitag, 8. Juli 2022: 1. Freies Training: 13.30 Uhr (live bei Sky) Qualifying: 17 Uhr (live bei Sky)

Samstag, 9. Juli 2022: 2. Freies Training: 12.30 Uhr (live bei Sky) Sprintrennen: 16.30 Uhr (live bei Sky)

Sonntag, 10. Juli 2022: F1-Rennen in Österreich Rennen: 15 Uhr (live bei Sky)



Österreich-GP 2022: Wird die Formel 1 live im Free-TV übertragen?

Free-TV-Zuschauer in Deutschland gehen leer aus: Pay-TV-Sender Sky hat alle Rechte an der Formel-1-Saison 2022 gekauft. In Deutschland läuft die F1 live 2022 nur dort - kostenpflichtig. Zur Übertragung des Großen Preis von Österreich und dem Sprintrennen aus Spielberg benötigt man ein Sky Abo oder das Streaming-Angebot WOW (ehemals Sky Ticket), um die Formel 1 live im TV sehen zu können.

Für Sky Sport F1 kommentieren Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher die F1-Übertragung, Moderator ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

F1 live in Österreich: ORF als Lichtblick für Formel-1-Fans im Allgäu

In Österreich teilen sich ORF und Servus TV (Austria) die Übertragungsrechte an der Formel 1 auf. Der Heim-Grand-Prix aus der Steiermark wird live auf ORF 1 gezeigt. Schon das Qualifying für die Startaufstellung zum Österreich-Sprintrennen am Freitag zeigt der Sender live, ebenso den Sprint am Samstag und das F1-Rennen aus Spielberg, das am Sonntag startet. In vielen Teilen des Allgäus ist ORF1 frei empfangbar - und somit der Österreich-GP 2022 auch.

Zeigt RTL die Formel 1 2022?

Formel 1 Rennen in Österreich: Wann ist Start?

Beste Nachmittags-Unterhaltung am Wochenende: Der Zeitplan für die Formel-1-Übertragung sieht den Start des Sprintrennens am Samstag für 16.30 Uhr vor. Die Startzeit des Österreich-GP 2022 ist um 15 Uhr MESZ. TV-Übertragung und Stream starten bei Sky Sport F1 starten rund eineinhalb Stunden früher.

F1 in Spielberg: Startaufstellung des Österreich-GP

Die Startaufstellung zum Österreich-Rennen der Formel 1 wird im Sprintrennen am Samstag ermittelt. Wie dort gestartet wird, wird schon im Qualyfing am Freitagnachmittag ermittelt. Im Formel-1-WM-Stand führt vor dem Spielberg-Rennen Max Verstappen. Der Red-Bull-Star ist beim Heimspiel seines Rennstalls auch der Top-Favorit. Ferrari steht trotz des Sieges von Carlos Sainz in Silverstone letzten Sonntag unter Druck: WM-Hoffnung Charles Leclerc muss unbedingt Punkte auf Verstappen gut machen.

Startaufstellung F1 in Österreich: (hier nach dem Qualifying am Freitag und dem Sprintrennen am Samstag)

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Spielberg/Österreich

Auf dem Österreichring in Spielberg, rund zwei Kilometer vom Ort Zeltweg entfernt, fährt die Formel 1 seit 1970 Formel 1. 1987 war vorerst Schluss, seit 1997 gastiert die Königsklasse mit Unterbrechungen wieder in der Steiermark. Besitzer und Herr des Red-Bull-Rings ist Brause-Gigant Dietrich Mateschitz, der nicht nur viel Geld in Strecke und Team steckt, sondern mit einem großen Programm am Formel-1-Wochenende in Österreich auch immer zahlreiche Zuschauer und Fans anlockt.

Rekordsieger auf dem Red-Bull-Ring ist Max Verstappen, der hier schon viermal gewann.

Strecke: Red-Bull-Ring

Red-Bull-Ring Länge: 4326 Meter

4326 Meter Runden: 71

71 Distanz: 307,020 Kilometer

Max Verstappen (M.) und sein Team haben am Red-Bull-Ring in Spielberg/Österreich Heimspiel. Bild: Matt Dunham, AP, dpa (Archiv)

Rennkalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2022 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des F1-Rennens in Österreich sind zwei Wochen Pause, ehe es mit mit nochmals zwei Rennen im Juli vor der Formel-1-Sommerpause weitergeht.

24. Juli 2022: F1 GP Le Castellet/Frankreich

31. Juli 2022: F1 GP Budapest/Ungarn

Den gesamten F1 Rennkalender 2022 finden Sie hier.