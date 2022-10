So sehen Sie das Formel-1-Qualifying aus Mexiko heute live im TV und Stream

Das Formel-1-Qualifying heute in Mexiko im TV und Livestream: Ergebnisse und Startaufstellung - Start, Uhrzeit und Zeitplan der F1-Übertragung und des Rennen.

29.10.2022 | Stand: 19:11 Uhr

Das Mexiko-Qualifying der Formel 1 heute live im TV und Stream: Wie sind die Ergebnisse und die Startaufstellung?

Nur noch drei Formel-1-Rennen stehen im Formel-1-Rennkalender 2022. Heute gibt es aus Mexiko-City das dritte freie Training und die Qualifikation zum Großen Preis von Mexiko 2022 live in der TV-Übertragung und im Stream.

Formel 1 kostenlos schauen wollen viele Motorsport-Fans in Deutschland. Wann wird das Qualifying heute zum Mexiko-GP übertragen? Wann ist Start der Formel 1 in Mexiko? Wie ist die Mexiko-Startaufstellung nach dem Qualifying? Antworten und Ergebnisse hier.

Zeitplan und Uhrzeit: Übertragung Qualifying und Rennen der Formel 1 in Mexiko 2022 - heute live im TV und als Stream

Samstag, 29. Oktober 2022: Freies Training FP 3 und Qualifying heute aus Mexiko 3. Freies Training: 19 Uhr (live bei Sky) Qualifying: 22 Uhr (live bei Sky)

Sonntag, 30. Oktober 2022: F1-Rennen in Mexiko Rennen: 21 Uhr (live bei Sky)

Freitag, 28. Oktober 2022: Freies Training der Formel 1 (FP1 und FP2) 1. Freies Training: 20 Uhr (live bei Sky) 2. Freies Training: 23 Uhr (live bei Sky)



Mexiko-Qualifying 2022: Wird die Formel 1 heute im Free-TV übertragen?

Warum läuft die Formel 1 nicht auf RTL? Die Antwort auf diese Frage ist einfach: Pay-TV-Sender Sky hat alle Fernseh-Rechte an der Formel-1-Saison 2022 in Deutschland erworben. Im Ergebnis heißt das: Qualifying, Rennen und die Trainings zum Grand Prix von Mexiko 22 laufen kostenpflichtig nur auf Sky Sport F1.

Mit einem Sky Abo oder dem kostenpflichtigen Streaming-Angebot WOW (ehemals Sky Ticket) können Fans dieses Wochenende die Formel 1 live im TV aus Mexico-City sehen. Die Übertragung des Großen Preis von Mexiko und des Qualifyings heute in Mexiko-Stadt übernimmt wieder die bekannte Sky-Sport-F1-Crew um Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher. Moderator/Interviewer der F1-Übertragung ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

Lokalmatador Sergio Perez (Red Bull) ist der Held der Fans bei seinem Heim-Grand-Prix der Formel 1 in Mexiko. Bild: IMAGO/Gerardo Vieyra (Archiv)

Welche Formel 1 Rennen überträgt RTL 2022?

Formel 1 2022 live So sehen Sie das Formel-1-Rennen aus den USA heute live im TV und Stream

Kai Ebel, Heiko Waßer - diese TV-Größen kennt jeder Fan in Deutschland schon seit Michael Schumachers Zeiten aus den RTL-Formel-1-Übertragungen. Doch 2022 gibt es nur noch vier F1-Rennen kostenlos im deutschen Free-TV auf RTL. Der Mexiko-GP zählt nicht dazu. Allerdings wird es kommenden Monat noch ein Formel-1-Rennen kostenlos auf RTL zu sehen geben - welches das ist, erfahren Sie hier.

Gibt es eine kostenlosen Formel-1-Livestream zum Mexiko-GP?

Nein. Wer das Formel-1-Rennen aus der Mexico-Startaufstellung am Sonntag oder das Mexiko-Qualifying am heute Samstag legal im Stream sehen möchte, muss bezahlen. Der Live-Stream von Sky (SkyGo oder WOW) ist kostenpflichtig.

Kleiner Trost: ORF 1 zeigt in der Nacht zum Montag ab 0.30 Uhr das Mexiko-Rennen der Formel 1 in der Wiederholung in voller Länge. In weiten Teilen des Allgäus ist ORF1 frei empfangbar.

Großer Preis von Mexiko: Wann ist Start?

Wieder Formel 1 zur Primetime in Deutschland: Der Start des Mexiko-GP 2022 ist am Sonntagabend deutscher Zeit: Los geht es aus der Mexiko-Startaufstellung um 21 Uhr MEZ. TV-Übertragung und Stream bei Sky Sport F1 starten rund eineinhalb Stunden vor der Startzeit.

Achtung: In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden in Deutschland die Uhren von Sommerzeit auf Winterzeit umgestellt. Nicht vergessen - sonst sitzen Sie zur falschen Formel-1-Startzeit vor dem Fernseher oder Live-Stream.

Formel 1 in Mexiko-Stadt live: Startaufstellung des Mexico-GP 2022

Die Startaufstellung zum Mexiko-Rennen der Formel 1 wird im Qualifying heute Abend (22 Uhr MESZ) ermittelt. Max Verstappen ist bereits Formel-1-Weltmeister 2022. Sein Teamkollege Sergio Perez träumt vor heimischer Kulisse in Mexiko-Stadt von der Mexico-Pole-Position und dem Sieg im Rennen. Doch auch Mercedes zeigte mit Lewis Hamilton zuletzt starke Ergebnisse. Weitere Favoriten: Charles Leclerc und Carlos Sainz im Ferrari.

Startaufstellung F1 in Mexiko: (Das Qualifying-Ergebnis hier nach der Qualifikation)

Strecke, Lage, Wetter: Fakten zur Formel-1-Übertragung aus Mexiko

Der Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt gehört seit 2015 wieder in den Formel-1-Kalender 2022. Der neugebaute Streckenteil führt die Formel-1-Piloten durch eine Ar Stadionkomplex. Auf den Reibünen haben hier 42.000 Zuschauer Platz - die Stimmung ist wie bei einem Fußballspiel und für die Formel 1 ungewöhnlich.

Stadion-Atmosphäre gibt es bei der Formel 1 im Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko. Bild: Moises Castillo, dpa

Bennant ist das Autodromo Hermanos Rodriguez nach den ehemals berühmtesten Rennfahrern Mexikos - die Brüder (span. Hermanos) Rodriguez: Ricardo Rodriguez starb auf der Strecke 1962, Pedro Rodriguez kam 1971 auf dem Norisring ums Leben.

Strecke: Autódromo Hermanos Rodríguez

Autódromo Hermanos Rodríguez Länge: 4304 Meter

4304 Meter Runden: 71

71 Distanz: 305,584 km

Formel 1 in Mexiko - Wetter: Spannend: In Mexico-City ist am Wochenende von Freitag bis Sonntag Regen in den Wettervorhersagen prognostiziert. Auch am Sonntag zum Rennen wird ab Mittag in Mexiko-Stadt leichter Sprühregen mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet. Ein Formel-1-Regenrennen ist möglich.

Rennkalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2022 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des Formel-1-Rennens aus Mexiko stehen noch zwei Grands Prix im Formel-1-Rennkalender 2022 auf dem Programm.

13. November 2022: F1 Sao Paulo/Brasilien

20. November 2022: F1 Abu Dhabi/Vereinigte Arabische Emirate (VAE)

Mick Schumacher: Klappt's doch noch mit einem Vertrag für die Formel 1 2023?

Viele Fans der TV-Übertragung und im Stream drücken die Daumen für Mick Schumacher. Der 23-Jährige hat noch immer keinen Vertrag für die Formel-1-Saison 2023 und kann mit viel Pech keine Punkte und erlösenden Ergebnisse aufweisen.

Sein Haas-F1-Teamchef Günther Steiner wollte die Entscheidung eigentlich rund um das Mexiko-Rennen verkünden, sagte aber jetzt: "In Abu Dhabi wollen wir wissen, wer unser Auto nächstes Jahr fährt." Gut möglich, dass Mick Schumacher noch mehr als drei Wochen auf dem heißen Stuhl um einen Formel-1-Vertrag 2023 sitzt.

Als Schumachers Hauptkonkurrent gilt der zwölf Jahre ältere Nico Hülkenberg. Gespräche mit dem deutschen Ex-Formel-1-Piloten, der 181 Grand Prix bestritt, wurden bestätigt.