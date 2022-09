So sehen Sie das Formel-1-Rennen heute in Monza live im TV und Stream

Der Formel-1-Rennstart in Monza heute im Fernsehen: Wann kommt die Formel 1 heute im TV und Livestream kostenlos? - Infos zum F1-Rennen und Startaufstellung.

11.09.2022 | Stand: 12:27 Uhr

Wann startet die Formel 1 heute? In Monza steht am Nachmittag die Übertragung des Italien-GP 2022 auf dem Programm. Auch die Startaufstellung für das Rennen im TV und Stream steht fest. Der Formel-1-Grand-Prix heute im Autodromo Nazionale di Monza ist das dritte F1-Rennen in Folge - kommt er im Free-TV, auf Sky, RTL oder ORF?

Der Zeitplan der Formel 1 2022 in Monza sieht anders als im vergangenen Jahr kein Sprintrennen vor. Nach dem Qualifying gestern geht es heute mit der Übertragung des klassischen Italien-Grand-Prix 2022 weiter.

Vor dem Training zum Großen Preis von Italien haben die Formel-1-Piloten der gestorbenen britischen Königin Elizabeth II. mit einer Schweigeminute gedacht.

Wann beginnt die Formel 1 heute?

TV-Übertragung: Wo läuft die Formel 1 in Monza?

Formel 1: Wann ist Start in Monza?

Startreihenfolge Monza: Wie ist die Startaufstellung beim Italien-GP?

Gibt es eine kostenlosen Livestream zum Monza-GP?

Zeitplan: Wann beginnt Formel 1 heute?

Sonntag, 11. September 2022: F1-Rennen in Monza heute Rennen live: 15 Uhr (live auf Sky Sport F1)

Samstag, 10. September 2022: FP3 und Monza-Qualifying 3. Freies Training: 13 Uhr (live auf Sky Sport F1) Qualifying Monza: 16 Uhr (live auf Sky Sport F1)

Freitag, 9. September 2022: Freies Training FP1 und FP2 1. Freies Training: 14 Uhr (live auf Sky Sport F1) 2. Freies Training: 17 Uhr (live auf Sky Sport F1)



Ferrari steht bei F1-Rennen zuhause in Italien in Monza unter Druck. Bild: Hasan Bratic, dpa (Archiv)

Monza-GP 2022: Wird die Formel 1 live im Free-TV übertragen?

Bei der Übertragung des Formel-1-Rennen in Monza heute gehen Free-TV-Zuschauer in Deutschland leer aus: Pay-TV-Sender Sky hat fast ausschließlich die Rechte an der Formel-1-Saison 2022. In Deutschland läuft die F1 live 2022 nur dort im Programm - kostenpflichtig. Zur Übertragung des Italien-GP heute und dem Qualifying in Monza wird also ein Sky Abo oder das Streaming-Angebot WOW (ehemals Sky Ticket) benötigt, um die Formel 1 live im TV sehen zu können.

Für Sky Sport F1 kommentieren Sascha Roos und Experte Timo Glock die F1-Übertragung aus dem königlichen Park in Monza. Reporterin ist Sandra Baumgartner, Moderator Peter Hardenacke.

Wieso überträgt RTL die Formel 1 in Monza heute nicht?

Lesen Sie auch

Formel 1 live So sehen Sie das Formel 1-Rennen in Spa heute live im TV und Stream

Free-TV-Sender RTL hat nur für vier Formel-1-Rennen 2022 die Sende-Rechte gekauft. Der Monza-GP heute wird nicht von RTL übertragen. Welche Formel-1-Rennen 2022 bei RTL laufen, erfahren Sie hier im Überblick.

Gibt es eine kostenlosen Formel-1-Livestream zum Monza-GP?

Nein. Der Formel-1-Stream von Sky (SkyGo oder WOW) ist ebenso wie das Pay-TV-Abo kostenpflichtig.

Tipp für alle Formel-1-Fans im Allgäu: Wer die Übertragung des Monza-Rennens heute live und ohne Werbepausen sehen will, kann auf ORF1 schalten, das in weiten Teilen des Allgäus frei empfangbar ist.

Startzeit in Monza: Wann beginnt heute Formel 1?

Der Start des Monza-GP 2022 ist heute um 15 Uhr am Sonntagnachmittag. TV-Übertragung und Stream bei Sky Sport F1 starten rund eineinhalb Stunden vor der Startzeit.

Formel 1 Italien live: Startaufstellung des Monza-GP 2022 nach dem Qualifying

Die Startaufstellung zum Formel-1-Rennen in Monza 2022 wurde im Qualifying am Samstag ermittelt. Die Monza-Pole-Position heute sicherte sich Ferrari-Star Charles Leclerc, der im königlichen Park die schnellste Runde auf den Asphalt knallte.

Schon vor dem Qualifying gab es erneut Startplatzstrafen gegen einige Top-Piloten, weil sie neue Teile im Motor verwenden: Verstappen muss nach dem Qualifying fünf Plätze in der Startaufstellung zurück, sein Teamkollege Sergio Perez zehn, Lewis Hamilton (Mercedes) und Carlos Sainz (Ferrari) 20, also letztlich ans Ende des Feldes.

Startreihenfolge der Formel 1 heute in Monza beim Rennen 2022:

1. Charles Leclerc - Ferrari

2. George Russell - Mercedes

3. Lando Norris - McLaren

4. Daniel Ricciardo - McLaren

5. Pierre Gasly - Alpha Tauri

6. Fernando Alonso - Alpine

7. Max Verstappen - Red Bull / Strafe wg. Teilewechsel

8. Nyck de Vries - Williams

9. Guanyu Zhou - Alfa Romeo

10. Nicholas Latifi - Williams

11. Sebastian Vettel - Aston Martin

12. Lance Stroll - Aston Martin

13. Sergio Perez - Red Bull

14. Esteban Ocon - Alpine

15. Valtteri Bottas - Alfa Romeo / Strafe wg.Teilewechsel

16. Kevin Magnussen - Haas F1 / Strafe wg. Teilewechsel

17. Mick Schumacher - Haas F1 / Strafe wg. Teilewechsel

18. Carlos Sainz - Ferrari / Strafe wg. Teilewechsel

19. Lewis Hamilton - Mercedes / Strafe wg. Teilewechsel

20. Yuki Tsunoda - AlphaTauri / Strafe wg. Teilewechsel

Ferrari-Pilot Charles Leclerc aus Monaco jubelt in Monza über die Pole Position beim Start ins Rennen am Sonntag. Bild: Luca Bruno, AP, dpa

Strecke: Das ist das Autodromo Nazionale di Monza

Name : Autodromo Nazionale di Monza

: Autodromo Nazionale di Monza Länge : 5,793 Kilometer

: 5,793 Kilometer Runden: 53

53 Distanz: 306,72

306,72 Lage : Das Autodromo Nazionale di Monza liegt rund 20 Kilometer von Mailand entfernt.

: Das Autodromo Nazionale di Monza liegt rund 20 Kilometer von Mailand entfernt. Strecke: Die Strecke ist ein Hochgeschwindigkeitskurs. Mehr als drei Viertel davon werden mit Vollgas gefahren - 360 Stundenkilometer und mehr sind drin. Aber auch die legendären Kurven des geschichtsträchtigen Kurses kennt jeder Formel-1-Fan: Parabolica, Lesmo oder Variante Ascari.

Rennkalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2022 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des Formel-1-Rennens heute in Monza ist drei Wochen Pause. Danach geht es Anfang Oktober mit dem Nachtrennen in Singapur weiter.

2. Oktober 2022: F1 GP von Singapur

9. Oktober 2022: F1 GP von Japan in Suzuka (zum Formel-1-Rennkalender 2023 hier)

Vor der Formel-1-TV-Übertragung aus Monza: Porsche-Deal mit Red Bull geplatzt

Vor dem Monza-Grand-Prix heute wurde bekannt: Porsche wird nicht beim Formel-1-Team Red Bull einsteigen. Die Verhandlungen wurden abgebrochen und beendet. Die Formel 1soll aber weiter ein Ziel des Sportwagenherstellers aus Zuffenhausen sein.

Bilderstrecke

Formel 1 in Monza 2022: Bilder vom Training am Freitag