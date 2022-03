Corona-Tests negativ: Ricciardo startbereit für Formel-1-Auftakt

McLaren-Fahrer Daniel Ricciardo kann beim Formel-1-Auftakt am Sonntag in Bahrain starten. Ricciardo war letzte Woche noch positiv auf Corona getestet worden.

16.03.2022 | Stand: 13:32 Uhr

Daniel Ricciardo ist nach einer Corona-Infektion rechtzeitig startklar für den Auftakt der Formel-1-Saison. Nach dem positiven Befund in der vergangenen Woche seien eine Reihe weitere Tests mittlerweile negativ ausgefallen, erklärte Ricciardos Rennstall McLaren am Mittwoch. Der Australier könne an diesem Donnerstag ins Fahrerlager zurückkehren und am Großen Preis von Bahrain am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/Sky) teilnehmen.

Formel-1-Fahrer Ricciardo wieder gesund

Am Freitag vergangener Woche hatte das britische Traditionsteam vermeldet, dass Ricciardo positiv aus das Coronavirus getestet worden sei. Er war daraufhin für die letzten Testfahrten auf dem Kurs in der Wüste von Sakhir ausgefallen. Der 32 Jahre alte Australier hatte demnach seit Mittwoch bereits über Unwohlsein geklagt. Er habe sich aber jeden Tag besser gefühlt und sich in der Isolation erholt, erklärte McLaren nun.

Mit dem Rennen am Sonntag in Bahrain beginnt die diesjährige Formel-1-Saison mit einigen Neuerungen. Es ist außerdem die zweite Saison für Mick Schumacher. RTL überträgt in diesem Jahr insgesamt vier Rennen im Free-TV.