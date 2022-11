Darum geht es bei den Formel-1-Testfahrten in Abu Dhabi

Nur zwei Tage nach Saisonende 2022 startet die Formel 1 Testfahren heute in Abu Dhabi. Bei den Reifentests treten etliche Fahrer für ihre neuen Teams an.

22.11.2022 | Stand: 08:44 Uhr

Auch in der Formel 1 gilt: Nach der Saison ist vor der Saison. Nur zwei Tage nach dem letzten F1-Grand-Prix 2022 greifen die Piloten in Abu Dhabi heute erneut hinters Lenkrad. Bei Testfahrten auf dem Yas Marina Circuit werden neue Pirelli-Reifen für die Formel-1-Saison 2023 ausprobiert. Doch was offiziell als "Reifentest" gilt, ist auf der Strecke viel spannender. Denn für einige Piloten ist der Dienstag heute auch der erste Arbeitstag in ihrem neuen Team.

Inoffiziell sind die F1-Testfahrten 2022 in Abu Dhabi also schon so etwas wie der Startschuss für die Formel-1-Saison 2023. Denn gleich sechs Fahrer werden heute am 22. November auf dem Yas Marina Circuit in ihre neuen Cockpits klettern. Das ist möglich, weil die bisherigen Teams ihren scheidenden Piloten trotz gültigen Vertrages die Freigabe für die F1-Tests gegeben haben.

Formel-1-Testfahrten Abu Dhabi: Mick Schumacher und Sebastian Vettel sind raus

Nicht mehr mit dabei sein werden allerdings die deutschen Piloten Sebastian Vettel und Mick Schumacher. Letzterer steht nach seinem Vertragsende bei Haas-F1 2023 ohne Cockpit da. Vettel hatte seine glanzvolle Karriere beim letzten Rennen am Sonntag in Abu Dhabi beendet.

Trotzdem wird bei den "Reifentests" am Dienstag viel los sein auf dem Yas Marina Circuit in den Vereinigten Arabischen Emiraten: Alle Teams treten mit beiden Autos an, zum Einsatz kommen dabei sowohl die Stammfahrer, die hauptsächlich die neuen Reifen testen. Im anderen Cockpit können die "Rookies" (Neulinge) Erfahrungen sammeln.

Die Blicke der Formel-1-Fans gehen dabei vor allem auf die Stammfahrer der F1-Saison 2023, die erstmalig für ihre neuen Mannschaften hinters Lenkrad greifen.

Formel-1-Tests in Abu Dhabi 2022: Diese Stammpiloten testen heute für ihre neuen Teams

Fernando Alonso auf Aston Martin (bisher Alpine)

Nico Hülkenberg bei Haas-F1 (bisher Reservefahrer bei Aston)

Nyck de Vries bei Alpha Tauri (bisher Testfahrer bei Mercedes)

Oscar Piastri bei McLaren (bisher Testfahrer bei Alpine)

Pierre Gasly bei Alpine (bisher Stammfahrer bei Alpha Tauri)

Logan Sargeant bei Williams (bisher Formel-2-Pilot)

Ein letztes Gruppenbild der Saison 2022: Etliche dieser Herren werden schon in dieser Woche einen Rennanzug in anderen Farben tragen - oder sind gar nicht mehr dabei. Bild: Hasan Bratic, dpa

Diese Rookies kommen bei den F1-Testfahrten 2022 in Abu Dhabi zum Einsatz:

Felipe Drugovich (Aston Martin Reservefahrer, Formel-2-Meister)

Jack Doohan (Alpine Reservefahrer)

Pietro Fittipaldi (Haas-F1 Reservefahrer)

Robert Shwartzman (Ferrari Reservefahrer)

Frederik Vesti (Mercedes-Testfahrer)

Liam Lawson (Red-Bull-Testfahrer)

Theo Pourchaire (Alfa-Romeo-Testfahrer)

Von den etablierten Stammpiloten sind unter anderem Max Verstappen (Red Bull Racing), Lando Norris (McLaren), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Charles Leclerc (Ferrari) und Valtteri Bottas (Alfa Romeo) bei den F1-Testfahrten 2022 in Abu Dhabi im Einsatz.