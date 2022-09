Formel 1 trauert in Monza um verstorbene Queen Elizabeth II.

Queen Elizabeth II. ist tot. Auch die Sportwelt trauert um die am Donnerstagabend verstorbene britische Königin. 96 Jahre alt ist sie geworden. Die Formel 1 verneigt sich vor Queen Elizabeth II.

„Die Formel 1 trauert um Ihre Majestät Königin Elizabeth II.", sagte Formel-1-Präsident und CEO Stefano Domenicali und ergänzte vor dem Formel-1-Rennen in Monza: "Die Formel 1 spricht der königlichen Familie und den Menschen im Vereinigten Königreich und im Commonwealth ihr tiefstes Beileid aus."

In einer Erklärung auf dem Nachrichtendienst Twitter schrieb Mohammed Ben Sulayem als Präsident der Fédération Internationale de l’Automobile (FIA): „Im Namen der FIA-Gemeinschaft spreche ich der königlichen Familie unser aufrichtiges Beileid zu der sehr traurigen Nachricht vom Tod ihrer Majestät der Königin aus. Unsere Gedanken sind bei den Menschen im Vereinigten Königreich und im Commonwealth.“

On behalf of the @FIA community, I offer our sincere condolences to the Royal Family on the very sad news of the passing of Her Majesty the Queen. We pay tribute to her remarkable life of service. Our thoughts are with the people of the United Kingdom and the Commonwealth.