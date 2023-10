Furchtbarer Unfall: Ex-Augsburg-Spieler Adam Johnson erliegt schwerer Verletzung

Die Eishockey-Welt ist erschüttert: Ex-Panther-Spieler Adam Johnson wurde bei bei einem Spiel seiner Nottingham Panthers schwer an der Kehle verletzt.

29.10.2023 | Stand: 13:11 Uhr

"Am Boden zerstört müssen die Nottingham Panthers bekannt geben, dass Adam Johnson nach einem furchtbaren Unfall gestern Abend beim Spiel in Sheffield tragischerweise gestorben ist", heißt es in einer Mitteilung auf den sozialen Kanälen des Klubs. In der vergangenen Saison spielte Johnson noch für die Augsburger Panther in der DEL.

Der 29-Jährige hatte beim Spiel seines derzeitigen Vereins in Nottingham in der britischen Liga eine schwere Verletzung erlitten: Im Spiel gegen Sheffield wurde der Stürmer bei einem Zusammenprall von der Kufe des Schlittschuhs seines Gegners am Hals getroffen. Laut einem Bericht der Daily Mail schlitzte die Kufe die Kehle von Johnson auf.

Laut der britischen Zeitung brach Johnson beim Versuch, das Eis zu verlassen, zusammen. Der Ex-NHL-Spieler versuchte offenbar, vom Eis zu gehen, musste aber noch auf der Spielfläche von den Teamärzten wiederbelebt werden. Um ihn vor Blicken zu schützen, bildeten seine Mit- und Gegenspieler einen Kreis um ihn. Johnson habe viel Blut verloren, sein Zustand sei bei seinem Abtransport kritisch gewesen, schreibt die Daily Mail .

Die Augsburger Panther sind in den Gedanken bei Johnson

An ein Weiterspielen der Eishockey-Partie war angesichts dieser dramatischen Bilder nicht zu denken: Nach dem tragischen Unfall wurde das Spiel abgebrochen, die etwa 8000 Zuschauer mussten das Stadion verlassen. Über den genauen Gesundheitszustand von Johnson , der in ein Krankenhaus in Sheffield gebracht wurde, war zunächst nichts bekannt.

Die Panther reagierten am Sonntagvormittag mit einer Trauerbotschaft auf die schlimme Nachricht. "Die Eishockeyfamilie trauert um Adam Johnson ", heißt es dort. Und weiter: "Die Augsburger Panther sind in Gedanken bei Adam Johnsons Freundin, seiner Familie und Teamkollegen sowie allen Eishockeyfans und Offiziellen, die das schreckliche Unglück in der Halle mit ansehen mussten. Wir wünschen ihnen viel Kraft bei der Bewältigung des Schocks und der unermesslichen Trauer um ein junges Leben."

Gleichzeitig kündigten die Panther für das kommende Heimspiel am Dienstag gegen die Düsseldorfer EG einen Moment der Stille im Gedenken an Johnson an.

Johnson war vor der vergangenen Spielzeit aus der nordamerikanischen Liga AHL zu den Panthern gekommen, hatte in 45 Spielen sieben Tore erzielt und 15 Vorlagen geliefert. Sein Vertrag war danach nicht verlängert worden, seit Sommer 2023 steht er für Nottingham unter Vertrag. In der NHL kam er in zwei Jahren für die Pittsburgh Penguins auf 13 Spiele, in denen ihm ein Tor und drei Vorlagen gelangen. (eisl/ako)